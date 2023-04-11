Kâr amacı gütmeyen kurumlara örnek bir kariyer merkezi

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların amacı etki yaratmak üzerine, destek olmak ve toplumsal ilerlemeye katkı sunmak. Sizin kariyer merkeziniz de bence bu konumda, siz ne dersiniz?

Tabii ki belediyeler vatandaşların ilk talep noktalarından bir tanesi. İnsan Kaynakları çerçevesinden baktığımızda da istihdam çok önemli bir konu. Bu konu, İŞKUR ve özel istihdam kurumlarıyla yürütülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak 2019’da kurulan vizyon projelerinden bir tanesiyiz. Sağlık, ulaşım vb. alanlarında belediyeler öne çıkıyor ve İnsan Kaynaklarının verimli kullanımı da çok önemli. Kariyer Merkezi, başkanımızın kuruluş aşamasında harekete geçirdiği ilk proje. Kariyer merkezi olarak bu kavramı biraz farklı algılıyoruz. Kariyer, işe girmek demek değil.

“İNSANLARIN YETENEKLERİ VE İLGİLERİYLE UYUMLU MESLEKLERDE ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

● Etkili kariyer için yaptığınız şeyler neler?

Ülkemizde çoğunlukla işsizlik oranları %10-12’lerde görünüyor. Bu veri önemli ama diğer taraftan insanların bilgi, yetenek ve ilgileriyle uyumlu mesleklerde çalışıp çalışmadığı da çok önemli. Pandemi süreci de birçok değişimi beraberinde getirdi. İş yapış şekilleri, iş ve meslek tanımlarında değişimler oldu. Kuruluşumuz 2019, pandemi öncesi. 2019 sonunda İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi yaptık. Henüz pandemi ortada yokken belediye olarak bu bilgileri paydaşlarımıza duyurduk.

Kariyer merkezimizin iş yapış şeklini belirlerken stratejilerimiz oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak iş gücü piyasasını izleyen değil; domine eden, yönlendiren bir anlayışla yolculuğumuza başladık ve İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulumuzu kurduk. Bu sayede SGK, İŞKUR, Ticaret ve Esnaf Odaları ve üniversiteler dahil toplamda 40 kuruluşla istişare sağladık. İkinci noktada da iş gücü piyasasında özel sektörde ne yaparız diye düşündük. Kamu istihdam kurumuyla bir protokol imzaladık ve İŞKUR’un portalını kullanarak öğrencilerin portaldaki çeşitli iş ilanlarına başvuru yapabilmelerini sağladık. İşverenlerimizle yaptığımız çalışmalarla da onların kriter ve ilanlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bizim için çok önemliydi. Türkiye’de ilk kez Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Kariyer Merkezi kurulmasına vesile olduk.

“İNSANLARIN HAYALİNDEKİ MESLEK ORTAMIYLA SAHADAKİ ORTAM ÇOK FARKLI"

● MEB’in buradaki çalışmalarından bahseder misiniz? Daha çok üniversite mi yoksa meslek lisesi odaklı mı?

Biraz daha meslek liselerine yönelik çalışmalar yapıyorlar. Burada doğru meslek seçiminin önemine değinmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle mesleğin teorik anlamda işleyişinin yanında saha da ki işleyişini de göstermek istiyoruz. Çünkü insanların hayalindeki meslek ortamıyla sahadaki ortam çok farklı olabiliyor.

“HER MESLEĞİN DİJİTAL DÜNYADA BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR”

● Sahanın piyasaya uygun muhasebe elemanı yetiştirmesi dışında Mersin’deki ikinci ihtiyaç nedir?

Muhasebe alanında birçok çalışma yaptık. Özellikle Office programlarının kullanımı konusundaki çaışmamızı da yaparken aslında program kullanımındaki kastımız onu sadece bir meslek olarak görmek değil, her mesleğin dijital dünyada verileri aktarabilme, verilerden anlam çıkarabilme, verileri yorumlayabilme kısmında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünerek bu mesleki eğitime yöneldik. Onun dışında hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüğüm satış danışmanlığı eğitimlerini de yürütüyoruz.

Mersin’e dışardan baktığımızda lojistik de ön planda ve bu alanda da kurs açtık. Turizmle ilgili olarak otellerde çalışan servis elemanları için kurs açtık. Bugüne kadar da 2 yıl içinde 26 kurs açarak 280 mezun verdik ve 60 istihdam sağladık. Bence bu oran kısa bir zaman için iyi ve bu anlamda da çalışmalarımız sürüyor.

● Sizin de bir derneğiniz var, ondan bahseder misiniz?

Ben 12 yıl İŞKUR bünyesinde çalıştıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ne geçtim. İŞKUR dönemimdeyken İnsan Kaynakları alanında bir oluşum yapmayı düşündük. İlk başta çalışmalarımızı yürüttüğümüz, kişisel ve kurumsal gelişimlerimize katkılar sağladığımız bir platformduk. Bu süreç çevremizde de farkındalık yarattı. 2017 sonrasında Girişimci İnsan Kaynakları Derneği’ni kurduk. Özellikle İnsan Kaynakları mesleğinin firmalar nezdinde hak ettiği değeri görmesi ve bu konudaki çalışmalarda kendi deneyimlerimizi üniversitelerdeki öğrencilere aktarma hedefindeydik.

GİDERİK olarak gerçekçi bir yaklaşımımız var. Gerçekten İnsan Kaynakları alanında vizyon yaratacak projeleri hayata geçirmek istiyorsak güçlü kurumlarla birlikte ilerlemek zorundayız. Bu konudaki ilk paydaşımız Mersin Büyükşehir Belediyesi. Üniversitelerde kariyer günleri yaptığımız zaman etkinliklerimizi iş birliğinde olduğumuz tüm kuruluşlarla birlikte gerçekleştiriyoruz.

● Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İlk İşim Projesi hakkında bilgi verir misiniz?

‘İlk İşim Projesi’ Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çok değer verdiği bir proje. Staj programları merkezileşmeden önce kendi aramızda çözüm ararken sayın başkanımız şunu dedi: “Biz üniversiteli gençlere ne yapabiliriz?” Bu konudan yola çıktık ve bu projeyi harekete geçirdik. Mersin’de sahil bölgemizdeki kafelerin işletmesini Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. yürütüyor. Üniversiteli gençleri part-time çalıştırma fikrini düşündük. Buradaki amacımız öğrencilerin hem ek gelir kazanması hem de iş disiplinine ulaşması. Part-time çalışmış biri iş disiplini, mesai, vb. kavramları biliyor. Böylece hiç çalışmamış birine göre büyük bir atılım sağlamış oluyor.

“ANAHTAR NOKTA SAHADAKİ İHTİYAÇLARI İYİ TESPİT ETMEK”

● Kariyer Merkezi olarak sizin kariyere yönelik kurslarınız neler?

Biz etkinliklerimizi ikiye böldük: biri Yetenek Dönüşüm Projesi. Diğerini de iş arama becerilerini geliştirecek faaliyetler olarak ele alabiliriz. Yetenek dönüşüm projelerimizde üç konuyu bir araya getirdik: mesleki eğitim, rehberlik hizmeti ve iş arama danışmanlığı. Üç ayrı kurumun yapacağı tüm işlemleri kariyer merkezi olarak tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşümle alakalı mesleklerde kurslar açarak adaylarımıza meslek öğretiyoruz, bunun karşılığında MEB onaylı sertifika alıyorlar. Kurstan sonra iş arama danışmanlıklarını da yaparak kendilerine katkı sağlıyoruz. Sahadaki ihtiyaçları iyi tespit ediyoruz ve gördüğümüz eksiklikleri gideriyoruz. Mesleki eğitimleri açarken de hobi kurslarının dışına çıkıp muhasebe alanında çalışmalar yürütüyoruz. Ön muhasebe gibi kurslarımızı açarken de Mersin’deki Mali Müşavir Odası’yla iş birliği yaparak onlar eşliğinde kurs verdik. İş öğretme kısmında bilgi aktarmak ve gündemde olan programları adaylarımıza öğretebilmeyi amaçladık. Eğtimlerimizi iş dünyasıyla birlikte yürüttüğümüzde her iki tarafa da fayda sağlayacağını düşünüyorum.