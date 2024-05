Takip Et

Tolga ELİGÜL - Datassist Bordro Servisi

Hazır futbol gündem olmuşken, gelin birlikte bir Şirket 11’i kuralım. Bunun için takımın her departmanının en güçlü yanlarını en iyi şekilde kullanmak anlamına gelir. Bu bağlamda, 4-4-2 veya 4-3-3 dizilişi kullanarak dengeli bir hücum ve savunma anlayışı benimsemek ideal olabilir. Takım kimyası ve eldeki oyunculara göre diziliş belirlemeyi geçeceğim. Bu yöntem daha çok kendine has bir yapı çıkartır. Bu nedenle her departmanın tam verim ile çalıştığını düşünelim.

1. KALECİ (FİNANS DEPARTMANI):

- Neden: Kaleci, oyunun son savunma hattıdır ve takımın en kritik savunma pozisyonudur. Kalecinin başarılı olabilmesi için dikkatli, analizci ve soğukkanlı olması gerekir.

- Detay: Finans departmanı bütçeleri kontrol eder, yatırımları yönetir ve finansal riskleri değerlendirir. Bu görevlerde dikkat ve titizlik esastır, tıpkı bir kalecinin pozisyonunu doğru alıp doğru karar vermesi gerektiği gibi. Finans departmanı, şirketin mali güvenliğini sağladığı gibi, kaleci de takımın gol yemesini önler.

2. SAĞ BEK (İNSAN KAYNAKLARI):

- Neden: Sağ bek, hem savunmada hem hücumda görev alır ve oyunun iki yönünde de etkin olmalıdır.

- Detay: İK departmanı, çalışanların ihtiyaçlarını yönetir, işe alım süreçlerini yürütür ve şirket içi iletişimi sağlar. İK’nın bu çok yönlülüğü ve iletişim becerileri, sağ bek oyuncusunun hücum ve savunma arasında denge kurma yeteneğine benzer.

3. STOPER (HUKUK DEPARTMANI):

- Neden: Stoper, takımın savunma hattının merkezindedir ve rakip atakları engellemek için kararlı ve disiplinli olmalıdır.

- Detay: Hukuk departmanı, şirketin yasal uyumluluğunu sağlar ve olası hukuki sorunları önler. Hukuk departmanının disiplinli ve kurallara bağlı yapısı, stoper pozisyonunun gerektirdiği kararlılık ve güvenilirlik ile örtüşür.

4. STOPER (İÇ DENETİM):

- Neden: Stoperler, savunmanın merkezinde yer alarak rakip ataklarını durdurur ve takımın güvenliğini sağlar.

- Detay: İç denetim departmanı, şirketin iç süreçlerini ve kontrollerini denetler, riskleri ve eksiklikleri tespit eder. İç denetim, savunmanın en güvenilir ve sağlam hattı olarak, takımın güvenliğini sağlama görevini üstlenebilir.

5. SOL BEK (HALKLA İLİŞKİLER- PR):

- Neden: Sol bek, sağ bek gibi hem savunmada hem de hücumda etkin olmalı ve oyunun iki yönünde de katkı sağlamalıdır.

- Detay: PR departmanı, şirketin dış dünyayla olan iletişimini ve imajını yönetir. PR’ın dışa dönük ve iletişim becerileri, sol bek oyuncusunun hücuma destek vermesi ve savunmada güven sağlaması için gereklidir.

6. SAĞ KANAT (SATIŞ):

- Neden: Sağ kanat oyuncusu hızlı, yaratıcı ve hücum odaklı olmalıdır, çünkü genellikle takımın hücum gücünü arttırır.

- Detay: Satış departmanı enerjik, hedef odaklı ve inisiyatif alabilen bireylerden oluşur. Bu özellikler, sağ kanat oyuncusunun hücumda etkili olmasını ve yaratıcı ataklar yapmasını sağlar.

7. MERKEZ ORTA SAHA (OPERASYON):

- Neden: Merkez orta saha, oyunun ritmini ve temposunu belirler hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlar.

- Detay: Operasyon departmanı, şirketin günlük işleyişini yönetir ve tüm süreçleri koordine eder. Bu departmanın koordinasyon becerileri, orta sahanın oyun kurma ve takımın dengesini sağlama görevleri ile örtüşür.

8. MERKEZ ORTA SAHA (AR-GE):

- Neden: Merkez orta saha oyuncusu, oyun kurar ve yaratıcı paslar atarak takımın hücumlarını yönlendirir.

- Detay: Ar-Ge departmanı, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretir. Bu departmanın inovatif düşünce yapısı ve stratejik yaklaşımı, orta sahanın oyun kurma ve yaratıcı hücumlar oluşturma becerilerine benzer.

9. SOL KANAT (PAZARLAMA):

- Neden: Sol kanat oyuncusu hızlı, teknik ve yaratıcı olmalıdır. Genellikle takımın hücum gücüne katkı sağlar.

- Detay: Pazarlama departmanı, yaratıcılığı ve stratejik düşünme yeteneği ile bilinir. Pazarlama departmanının yaratıcı yaklaşımları, sol kanat oyuncusunun hücumda fark yaratma ve rakip savunmayı zorlaması için gereklidir.

10. FORVET (İŞ GELİŞTİRME):

- Neden: Forvet oyuncusu, gol atarak takımına skor kazandıran ve maçın sonucunu belirleyen kişidir.

- Detay: İş geliştirme departmanı, yeni fırsatlar bulma ve şirketin büyümesini sağlama konusunda uzmandır. Bu departmanın proaktif ve sonuç odaklı yapısı, forvet pozisyonunun gol atma ve maçın kaderini belirleme görevleri ile örtüşür.

11. FORVET (CEO/C LEVEL):

- Neden: Forvet, takımın en önemli oyuncularından biridir ve genellikle skoru belirler.

- Detay: CEO veya üst düzey yönetim, şirketin en kritik kararlarını alır ve liderlik eder. Yönetimin stratejik karar alma ve liderlik becerileri, forvetin takımın hücum gücünü belirlemesi ve maçın sonucuna etki etmesi ile örtüşür.

PEKİ OYUN ANLAYIŞIMIZ NASIL OLMALI?

Savunma Stratejisi:

Disiplinli ve Organize Savunma: Stoperler (Hukuk ve İç Denetim) savunmanın bel kemiği olarak güvenli ve disiplinli bir oyun sergiler. Sağ ve sol bekler (İK ve PR) hem savunmada sağlam durur hem de gerektiğinde hücuma destek verir.

Topu Geri Kazanma: Orta saha oyuncuları (Operasyon ve Ar-Ge) savunma ve hücum arasında köprü görevi görür, topu geri kazanmak için pres yapar ve oyunun temposunu kontrol eder.

Hücum Stratejisi:

Kanat Oyunu ve Genişlik: Kanat oyuncuları (Satış ve Pazarlama) hızları ve yaratıcılıklarıyla geniş alanları kullanır. Kanatlardan gelen ataklar ve ortalar, forvetlere (İş Geliştirme ve CEO) gol fırsatları yaratır.

Yaratıcı Oyun Kurma: ArGe, inovatif düşünceleriyle hücumda yaratıcı çözümler üretir, IT departmanı ise teknik becerileriyle pas trafiğini yönlendirir.

Ofansif Pres: Hücum hattındaki oyuncular, top kaybı sonrası rakibe baskı yaparak topu tekrar kazanma çabasında olur. Bu pres, rakibin savunmadan çıkışını zorlaştırır ve ani ataklarla gol fırsatları yaratır.

Genel Oyun Felsefesi

Denge: Savunma ve hücum arasında dengeyi korumak, her departmanın güçlü yönlerini kullanarak dengeli bir oyun sergilemek önemlidir.

Adaptasyon: Oyun içinde duruma göre taktiksel değişiklikler yaparak, rakibin oyununa uyum sağlamak ve gerektiğinde oyun planını revize etmek esastır.

Etkili İletişim: Takım içi iletişimi güçlü tutmak, oyuncuların (departmanların) birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

İş Birliği: Her departmanın iş birliği içinde çalışarak, kolektif bir başarıya ulaşması hedefl enir. Bu, takım ruhunu ve birlikteliği güçlendirir. Tüm takımlar (departmanlar), mükemmel bir melodi gibi uyumlu bir öznellikte çalışırsa zafer kaçınılmaz olur.