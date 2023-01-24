Topluluk sinerjisi ile değer yaratmak

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi/Yönetim Kurulu Başkanı

Adana’da böyle bir dernek oluşturmak çok güzel. Peki bu fikir nasıl oluştu?

2017 yılında 9 arkadaşımızla kurulmuş bir derneğiz. Üye alım süreçlerimizi ise 2018’de başlatmıştık. Dernek lansmanımızı da Adana’da ilk kez düzenlenen bir İnsan Kaynakları zirvesi ile duyurmuştuk. Geçtiğimiz Aralık ayında da 5. yaşımızı kutladık. Bu bizim için oldukça önemli. Mesleki çalışmalarımızı yaparak ve bu alanda kendimizi ispat ederek bugünlere kadar geldik.

“İnsan Kaynakları’na olan değer giderek artıyor”

Adana’da İnsan Kaynakları profili üzerine neler söylemek istersiniz?

Aslında şöyle özetlemek isterim; Adana ISO 500’de ve Adana merkezli 12 tane şirketi olan, ulusal düzeyde de birçok şirketin de bölge yapılanmasını kurduğu şehir. Adana’nın İnsan Kaynakları yapılanmalarından geride kaldığını söylemek çok doğru olmaz fakat gelişmekte olan birçok sanayi ve hizmet kuruluşu var. Bunun yanında bölgemizde çok ciddi İnsan Kaynakları yapılanmaları var. Özellikle hepimizin Türkiye hatta dünyada marka olarak bildiği Temsa, SASA gibi ilk 500’e girmiş şirketlerin buradaki İK departmanı tam teşekküllü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğumuz dönem Adana’da İnsan Kaynakları sayısını 150-200’lerde anıyorduk, Adana’da şu anda bu durum 350-400 bandında. Bu biraz da insan nüfusu ve çalışma şekillerinin değişmesiyle alakalı. Bu iş eskiden Personelci veya Mali Müşavirlik olarak adlandırılırken günümüzde çok fazla İnsan Kaynakları mesleği ve departmanı söz konusu. Pandemi döneminde bu mesleğin ve bu meslekle ilgili yapılanmaların ne kadar önemli olduğu görüldü. Çünkü pandemi; insanların çalışırken yedeklenmesi, o insanların işe gelmesi için motive edilmeleri, işe yeni alınacak kişiler için oryantasyonların değiştiği ve çok hızlı kararların alınmasını gerektiren bir dönemdi. 2023 yılında Adana’da birçok şirketimizde bu meslekte çalışanları görebiliyoruz. Bizim de yetiştirdiğimiz birçok çocuğumuz var ve onların da bu meslekte işe başladığını görüyoruz. Yani aslında İnsan Kaynakları mesleğine olan değer bölgemizde giderek artıyor.

İstanbul, İzmir veya Ankara’da özellikle sektör bileşenlerini oluşturan kişiler bilgi alma konusunda oldukça doymuş durumdalar. Adana’da sanırım bu daha etkili. Siz ne düşünüyorsunuz?

İlk insan kaynakları zirvesi Adana Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde Adana’da gerçekleşti. Ben de o kurumun bir çalışanıyım ve o zirveyi düzenleyen yürütme kurulu üyelerinden birisiyim. Öte yandan bu zirvenin ikincisini de yine Adana ve Çalışma Kurumu öncülüğünde ulusal düzeyin de ötesine geçerek uluslararası bir noktada düzenlemiştik. Yurt dışından iki konuşmacımız, yurt içinden de altı konuşmacımız Adana’da misafir olup çok büyük etki yaratmıştı. Burada İnsan Kaynakları adını duyurmanın yanı sıra diğer şehirlerdeki uygulamaların, dünyadaki uygulamaların neler olduğunu Adana’da konuşabiliyor olmak bizim için oldukça değerli.

Bu derneğin başkanlığını yapıyor olmanız, böyle bir topluluğu oluşturan kişiler içinde olmanız ve aynı zamanda bir devlet memuru olarak İŞKUR’da görev yapıyor olmanız bana oldukça ilginç geldi. Bundan biraz bahseder misiniz?

2016 yılında Adana’da İnsan Kaynakları platformu kurma girişimini Adana İŞKUR öncülüğünde, gerek il müdürümüz gerek il müdür yardımcılarımız ve çeşitli meslektaşlarımızla birlikte başlattık. Şu anda Adana’da bir İK platformu yapısı var ve bu hala devam eden bir yapı. Buradaki ana amaç bilgi paylaşımı ve mevzuatın daha ulaşılabilir olması. Ben bu yapının önderliğini yaparken, yanımda çeşitli şirketlerin İnsan Kaynakları temsilcileri de gönüllü olarak bir süre koordinasyonu da aldılar ve altı ay kadar bu yapının kurumsal kimliğini oluşturma konusunda çok çalıştık.

Özetleyecek olursam; birinci mesleğim Adana İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı ve on yıldır bu işi yapıyorum. Buradaki görevim işverenler ve iş arayanlar arasında köprü olma görevini üstlenmek. Diğer tarafta az önce konuştuğumuz Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği Başkanlığı kimliğinde ise asıl amaç bu mesleğin içerisinde yer alan insanlarla bu mesleğe katkı sağlamak, bu mesleği daha nitelikli ve tanınır hale getirmek.

“İnsanlarla bilgi paylaşımının çok güçlü olduğu bir yapılanmayız”

Böyle iddialı ve çok güzel bir ismi olan Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği’nin İnsan Kaynakları sektörüne etkisi nasıl oldu?

Az önce bahsettiğim şirketlerin birçok uygulamaları var. Şirketlerimiz gelip bu uygulamaları bizimle paylaşarak uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayabiliyorlar. Diğer tarafta şirketlerimizin sunmuş olduğu insan kaynağını geliştirme politikaları bir noktada derneğimiz aracılığıyla da bölgemize ulaşıyor. İletişim ağının ve insanlarla bilgi paylaşımının çok güçlü olduğu bir yapılanmayız. Biz sadece bu meslekte olan insanlara değil, bu mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımıza, yeni mezunlara, öğrencilere de İnsan Kaynakları Yetiştirme Programı’yla bu alanda çeşitli eğitimler veriyoruz.

"YENİ YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR"

YİNKADER’in önümüzdeki 5 yıldaki hedefleri neler?

Mevcut üyelerimizin bizden ayrılmadan devam etmesi sebebiyle çeşitli illerimizde zaten üyelerimiz var. Güçlü, stratejik bir yapının içerisindeyiz ve bu etkiyi artırmak istiyoruz. Bu mesleğin gideceği yeri düşünürken derneğin de gideceği yeri düşünmek gibi bir amacımız vardı. Burada da Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği adına YİNKADER Akademi’yi kurma cesaretini gösterdik ve bundan sonra YİNKADER Akademi çatısı altında stratejik ortaklarımızla bölgenin gelişimine bir noktadan bir birim artırmak yerine bir birimden üç birim artırma hedefiyle hareket edeceğiz. Yeni yetenekleri yetiştirme gibi bir hedefimiz de var. Bunun için çok büyük bir projenin çalışmalarını başlatıyoruz.