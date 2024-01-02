Yeni yıl kararları neden kendini imha ediyor?

Ayşe Nazmiye UÇA- Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni yılda kendimizi yenilemeye karar veririz, new-age akımlar bize olmak istediğimiz şeyler için yeterince istekli olmadığımızı söylüyor, yeterince istek ve bunun için malum yere gönderilen iyi dilekler neden yerine gelmiyor? Yeni yılda sağlıklı ince bir bedene sahip olmak ya da bir yabancı dil öğrenmek için çok hevesli oluruz.

Yeni yıl için verdiğimiz kararlar neden hatırlamadığımız bir süre sonra alışkanlıklarımızın derin izine takılır? Bu yıl da aynı alışkanlık derin izine düşmemek için öncelikle bu döngüyü kırmak ve yeni yıl kararlarımızı sürdürülebilir kılmak için bu sürecin neden işlemediğini anlamamız gerek.

Böylece yeni yıl kararlarımızı daha etkili bir şekilde hayata geçirebiliriz. Unutmayalım ki, süreçteki bu bilinçli çaba, gerçek değişim için temel oluşturacaktır.

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GERÇEKÇİ OLMAYAN HEDEFLER ÇİZMEK

Sorun: Yeteneklerinize uygun olmayan realist olmayan hedefler, zaman içinde başarısız olmaya mahkûmdur. Hedef sizin içinizden gelen kendinden ateşlenen birşey mi yoksa, çevrenizde veya sosyal medyada öykündüğünüz kişi ve hayatlardan mi geliyor. Kısacası bu hedef size mi ait? Ardından biraz gaz biraz fren gitmeniz gerekiyor, ani ve büyük bir değişiklik sürdürülebilir değildir.

Çözüm: Bunun için, sizin olan ve gerçekçi hedefler belirleyip, yavaş yavaş artan ölçüde adımlar belirlemek gerekir. Büyük hedefleri küçük ve yönetilebilir hedeflere bölmek ve her bir adımda başarılarını kutlamak size çok daha fazla motivasyon verecektir.

ALIŞKANLIK YARATMAYI BECEREMEMEK

Sorun: Yeni yıl hedefleri çoğunlukla yeni alışkanlıklar edinmeyi içerir. Bu yeni alışkanlıkları içselleştirmek ise süreklilik olmazsa yok unutulup gidecektir. Aynı toprak yolun üzerinde oluşan derin izler gibidir alışkanlıklarınız, yolu çevirsenizde kısa bir süre sonra teker yine yivin içine girecektir. O zaman bir rahatlama hissedecek ve yolunuza devam edeceksiniz.

Çözüm: Çıktıların heyecanı yerine alışkanlık yaratmaya odaklanın. Zorluklar içeren alışkanlıklar için yine küçük küçük hareket etmeniz gerekli. Bu öyle bir şey ki her alışkanlık için 21 gün gerekir. Bu 21 gün sonunda yaptığınız hareket alışkanlığa dönmeye başlayacaktır. Bu hepimiz için hiç kolay olmayan bir şey. Alışkanlıkların tatlı tuzağına düşmemek için Charles Duhigg’in Alışkanlıkların Gücü isimli kitabını şiddetle öneriyorum.

YÜKÜMLÜLÜK YARATAMAMAK

Sorun: Dışarıdan gelen baskı, iteleme veya destek olmadan motivasyonu kendi içimizde yitirmek büyük olasılık.

Çözüm: Belirlediğiniz hedefleri yakın ve sizi aşağı çekme olasılığı olmayan arkadaşlarınız ve aileniz ile paylaşın, onların desteğini isteyin. Bu hem size hedefleriniz için çalışma konusunda bir motivasyon yaratacak hem de destek oluşturacaktır. En azından utanma ve sözünün eri olmama düşüncesi sizi harekete geçirecektir.

HEYECANIN GETİRDİĞİ İSTEK / GERÇEK UZUN SÜRELİ MOTİVASYON

Sorun: Birçok yeni yıl kararı bir heyecanla ateşlenir, bu yıl çok daha iyisini yapacağım düşüncesi ve hayali kurarız. Ancak bu heyecan ateşi uzun süreli motivasyon için hiçbir zaman yeterli değildir. Çünkü uzun süreli motivasyonun ana kaynağı gerekliliktir. Örneğin bizlerin para kazanma gererekliliği olmasa belki birçok işi yapmayacağız, bu kadar zahmetlere girmeyeceğiz. Para kazanmak zorunda olmasa da çalışacak olan çok küçük bir azınlık var, işte bu azınlık kendini motive etmeyi bilen bir azınlıktır.

Çözüm: Kendini motive etmek aslında öğrenilebilen ve geliştirilebilecek bir şeydir. Ancak bu yetenek bir şeyi çok ya da az istemekle değil, kendini tanıyarak geliştirilebilir. İsteklerimiz ancak kendi hayat hedefimizle örtüştüğü zaman anlam ve hareket kazanacaktır. Şunu iyi anlamamız gerekiyor ki, yeni yıl heyecanının yanında, bu değişiklik derin anlamda bizim için ne ifade ediyor gerçekten. Bu da tek başına yeterli olmayabilir. Bunu gerekliliklere bağlamak lazım, Hayatımızda bizim için ne önemli ? Olmazsa olmazımız nedir ? Bu isteğimiz hayatımızdaki mecburiyetlerle bağlantı değilse bir süre sonra önemini yitirecek, kendi kendini biz hiç farkında olmadan imha edecektir.