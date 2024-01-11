81 İlde şehir hastanelerine personel alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), açıklamasıyla şehir hastaneleri için KPSS'siz personel alımı olacak. 81 ilde sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, işçi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, tamir personeli, sterilizasyon görevlisi ve diğer kadrolar için personel alımı yapılacağı belirtildi.

Türkiye İş Kurumunun açıkta bulunan pozisyonlarına yerleşmek isteyenlerin belirtilen şartları karşılaması gerekiyor. Kişinin en az ilkokul mezunu olması ve işi yapmaya engel olacak bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Personel alımı yapılacak kadrolar

-Temizlik görevlisi

-Güvenlik görevlisi (silahsız)

-Klinik destek elemanı (Hastane)

-Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

-Elektrikçi (genel)

-İnşaat boyacısı/boyacı

-Marangoz

-Isıtma ve sıhhi tesisatçı

-Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

-Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı