  ADASO Başkanı Kıvanç: OVP iş dünyasının öncelikleriyle örtüşüyor
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülke ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, özellikle enflasyonla mücadele, üretim, yatırım ve istihdamın korunmasına yönelik hedefleri olumlu bulduklarını söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) değerlendirdi. Yeni ekonomi yol haritasının hayırlı olmasını dileyen Kıvanç, dezenflasyon sürecinde 2026 yılı için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 yılı için yüzde 8 olarak açıklanan hedeflere ulaşılması konusunda atılacak adımların önemine vurgu yaptı. Kıvanç, cari açığın kapanması ve dış ticaretin geliştirilerek büyüme hedeflerine ulaşılabilmesi için sanayi ve üretimin önceliklendirilmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Zayıflayan dış pazar koşullarında ihracatın desteklenmesinin önemine dikkat çeken Kıvanç, özellikle istihdam hedeflerine ulaşılabilmesi için uygulama ve destek mekanizmalarının hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıvanç, OVP’nin içeriğinde iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği birçok hususun yer aldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Özellikle KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere destek verilmesi, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması büyük önem taşıyor. İş gücü piyasasında yapılacak reformlar ve mesleki eğitime yönelik adımlar da nitelikli istihdam açısından kritik. Ayrıca, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması da önceliklerimiz arasında.”

OVP’de yer alan hedeflerin başarıya ulaşması için kamu ve özel sektörün eşgüdüm içinde hızlı adımlar atması gerektiğini bildiren Kıvanç, “Sanayiciler olarak yüksek katma değerli üretimi, dijital ve yeşil dönüşümü, ihracatımızı artırmayı ve istihdamı korumayı sürdüreceğiz. İş dünyası olarak hedeflere ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” yorumunu yaptı.

