Aile hekimliğinde yeni dönem başladı! Özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınacak?

Sağlık alanında yapılan düzenlemeyle birlikte “özel amaçlı sağlık raporları”nın aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolu açıldı.

Online, kısa mesaj ve aile hekiminden alınabilecek

Vatandaşların, isteğe bağlı rapor almasını kolaylaştıracak adımlar da yeniden belirlendi. Online, kısa mesaj ve aile hekimine bizzat giderek yapılabilecek olan başvurularda bir işlem kodu üretilecek. O işlem kodu sayesinde resmi internet sitesi üzerinden ya da eft/havale yöntemiyle kolay ve güvenli ödeme yapılabilecek.

İsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?

Kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle “işlem kodu” almaları gerekiyor. İşlem kodu online, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak üç farklı yöntem ile temin edilebilecek.

1- Online işlem kodu başvurusu; https://sbos.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilecek.

2- SMS ile işlem kodu; mobil cihazlar üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa adı 2023’e kısa mesaj gönderilerek alınabilecek. (Örneğin: 1234******0 sürücü)

3- Fiziki işlem kodu ise aile hekimlerine bizzat müracaat edilerek alınabilecek. Muayene sonrası aile hekimlerince e-Rapor oluşturularak işlem kodu üretilebilecek.

“İşlem kodu” kolaylık sağlayacak

İşlem kodu sayesinde kişiler muayene öncesinde veya sonrasında https://sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabilecek; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın banka hesap kanalları üzerinden de Havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebilecek.

Raporlar e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek

Kişiler muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek.

İade işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek

Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.