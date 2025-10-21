  1. Ekonomim
Alınacak 26 bin 673 sağlık personelinin kadroları belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Alınacak sözleşmeli sağlık personelinin kadroları belli oldu.

21 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (2025/404) ile 2026 yılında 4924 sayılı Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı ve hizmet birimleri açıklandı.

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

En fazla kontenjan uzman doktorlara ayrıldı

2026 yılında uygulanacak karara göre, 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip kadrosu açılacak. Böylece toplam 26 bin 635 hekim sözleşmeli statüde istihdam edilecek.

Bu dağılım, özellikle doğu ve kırsal bölgelerdeki doktor eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

2026 Yılı Sözleşmeli Sağlık Personeli Kontenjan Dağılımı (4924 Sayılı Kanun Kapsamında)

Toplam Kontenjan: 26.673

Kadro dağılımı: 

Uzman Tabip: 22.983 kişi
Tabip: 3.652 kişi
Sağlık Memuru: 25 kişi
Ebe: 9 kişi
Hemşire: 8 kişi
Diyetisyen: 1 kişi
Sağlık Teknikeri: 1 kişi

