Alınacak 26 bin 673 sağlık personelinin kadroları belli oldu

21 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (2025/404) ile 2026 yılında 4924 sayılı Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı ve hizmet birimleri açıklandı.

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

En fazla kontenjan uzman doktorlara ayrıldı

2026 yılında uygulanacak karara göre, 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip kadrosu açılacak. Böylece toplam 26 bin 635 hekim sözleşmeli statüde istihdam edilecek.

Bu dağılım, özellikle doğu ve kırsal bölgelerdeki doktor eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

2026 Yılı Sözleşmeli Sağlık Personeli Kontenjan Dağılımı (4924 Sayılı Kanun Kapsamında)



Toplam Kontenjan: 26.673

Kadro dağılımı:

Uzman Tabip: 22.983 kişi

Tabip: 3.652 kişi

Sağlık Memuru: 25 kişi

Ebe: 9 kişi

Hemşire: 8 kişi

Diyetisyen: 1 kişi

Sağlık Teknikeri: 1 kişi