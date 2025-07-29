  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Araştırma: Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Takip Et

Araştırma: Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmada, suçiçeği gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmenin dahi bağışıklık sistemini tetikleyebileceği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Araştırma: Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Takip Et

İsviçre öncülüğünde yürütülen araştırmada, 248 sağlıklı gönüllüye VR gözlükleri takılarak beş farklı deney yapıldı.

Katılımcılara, nötr ifadelerine sahip ya da bazı cilt döküntüleri gibi enfeksiyon belirtileri gösteren yüz fotoğraflarının kendilerine doğru yaklaştığı izletildi.

Deneylerde, katılımcılardan yüzlerine hafifçe dokunulduğunda mümkün olan en kısa sürede bir düğmeye basmaları istendi.

Sonuçlara göre, enfekte görünen yüz fotoğrafları uzaktan bile yaklaşıyor gibi algılandığında, katılımcılar tepki vermede daha hızlı davrandı.

Beyindeki elektriksel hareketlerin ölçüldüğü elektroensefalografi (EEG) testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri, bu reflekse karşılık veren nöral hareketliliğin özellikle hipotalamus bölgesinde yoğunlaştığını gösterdi.

Buna göre enfekte yüzleri gören sağlıklı bireylerin bağışıklık hücrelerinde gözle görülür bir hareketlenme tespit edildi. Kan örnekleri de bu fizyolojik tepkiyi doğruladı.

Cenevre Üniversitesinden Prof. Camilla Jandus, araştırmaya ilişkin, "Temel olarak, bağışıklık sisteminin erken uyarıcılarından biri olan doğal lenfoid hücreler adı verilen hücrelerin aktive olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Çin: ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere kesinlikle karşıyızÇin: ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere kesinlikle karşıyızDünya
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğizİran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğizDünya

 

Sağlık
Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı sıcaklar risk grubundakiler için tehlikeli
Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı sıcaklar risk grubundakiler için tehlikeli
MHRS’de yeni dönem: Randevu öncesi aile hekimi muayenesi zorunlu oldu
Randevu öncesi aile hekimi muayenesi zorunlu oldu
Organ bağışında yeni dönem: Artık dijital ortamdan yapılabilecek
Organ bağışında yeni dönem: Artık dijital ortamdan yapılabilecek
DSÖ’den Chikungunya virüsü alarmı: Küresel salgın uyarısı yapıldı
DSÖ’den Chikungunya virüsü alarmı: Küresel salgın uyarısı yapıldı
Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak
Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak