Araştırma: Solak kişilerin beyinleri daha farklı çalışıyor

Yapılan son araştırmalar sol elini kullanan kişilerin bazı fonksiyonlar için beynin her iki yarım küresini de daha aktif şekilde kullandığını gösterdi.

100 yıldan uzun süredir insanların hangi elini kullandığı üzerine çalışan bilim insanları, el kullanımının insan beyninin nasıl farklı çalıştığı hakkında çok şey gösterebileceğini ortaya koydu.

Independent’ta yer alan habere göre, konuyla ilgili yapılan son çalışmalar solak kişilerin beyinlerinin, sağlak olanlardan daha farklı çalıştığını gösterdi.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Drexel Üniversitesi'nde nöropsikoloji profesörü olarak görev yapan Eric Zilmer, solak kişilerin sağlaklara göre daha az beyin lateralizasyonu gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Beyin lateralizasyonu, insan beyninin sağ ve sol yarım küresinin ayrı ayrı fonksiyonlara sahip olması anlamına geliyor. Sol taraf genellikle konuşma, yazma, aritmetik ve kavrama gibi işlevlerle ilişkilendirilirken, sağ taraf ise yaratıcılık, müzik yeteneği ve sanatsal ifade gibi işlevleri kontrol ediyor.

Yapılan çalışmada sağ elini kullanan kişilerde, konuşma gerektiren çalışmalar yapıldığında beynin sol tarafının sağ tarafına göre daha aktif olduğu tespit edildi. Solaklarda ise sağ yarım kürede daha fazla aktivite saptandı.

2010'da yapılan bir başka çalışmada da solakların bir kişinin yüzüne bakarken beynin iki bölgesini de aktif şekilde kullandığı, sağlaklarda ise yüz tanımanın daha çok beynin sağ tarafıyla ilgili olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Profesör Zillmer'e göre beyin lateralizasyonunda görülen bu farklılık solakların daha kalıpların dışında düşünmesini ve bu nedenle daha yaratıcı olmasını sağlayabilir. Beynin sağ tarafının aykırı düşünme ve belirli bir probleme birkaç farklı çözüm üretebilme yetisiyle ilgili olduğunu hatırlatan Zillmer, solakların bu bölgeyi daha fazla aktif hale getirmesinin onları problemleri daha yaratıcı yollarla çözmek için bir potansiyel haline getirebileceğini söylüyor.