'Geneis Yaz Sohbetleri'ne sağlık ve genetik alanındaki bilimsel gelişmeler tartışıldı

"Geneis Yaz Sohbetleri" etkinliğinin “Genetik ve Yaşam” başlıklı ilk oturumu, Swissôtel Living Bodrum’da sağlık ve genetik alanlarında uzmanların ve davetlilerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Etkinlikte, modern tıptaki gelişmeler, genetik biliminin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ve gelecekteki tedavi yöntemleri ele alındı. Ayrıca, teknolojinin ve tıbbın hızlı ilerlemesiyle birlikte genetik uzmanlarının günlük yaşamda ve tıbbi uygulamalarda yeni teknolojileri nasıl kullanmaya başladığı da vurgulandı. Katılımcılar, genetik biliminin insan ömrünü uzatmaya ve sağlıklı yaşam sürelerini artırmaya yönelik katkılarını tartıştı. Bu bağlamda, insanların 140 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamalarını mümkün kılacak bilimsel bulgulara dikkat çekildi. Çocukluk döneminden başlayan sağlığa vurgu yapılan etkinlikte, çocuk doktorları ve genetik uzmanları, insanların erken yaşlarda genetik yapılarını bilmenin ve buna göre beslenmelerini düzenlemenin yaşamlarına dair önemine değindi.

Amerikan Hastanesi’nde görev yapan Pediatrist Dr. Özlem Ekiz Yörükalp, bebeklerin genetik yapılarına uygun beslenmenin ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Modern çağın hastalığı olan obezite ve metabolik sendrom gibi rahatsızlıkların genetik testlerle erken teşhis edilerek önlenebileceğini belirtti.

"Genetik testler rutin haline getirilmeli"

Dr. Zerrin Aldan, erişkinlerde genetik testlerin ve kişiye özgü beslenme planlarının kronik hastalıkların önlenmesindeki rolünü anlattı. Genetik testlerin rutin hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, gelecekte sağlıklı yaşamın genetik bilgilere dayalı olarak daha yaygın hale geleceğini söyledi.

New York Üniversitesi Langone Long Island Hastanesi’nin genetik ve metabolizma bölüm başkanı Dr. Berrin Monteleone, genetik bilgimizin sağlığa nasıl katkı sağlayabileceğini anlattı. Genetik faktörlerin ve doğru beslenmenin, obezite ve metabolik hastalıklar gibi sorunların çözümünde önemli olduğunu vurguladı. Özellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda genetik bilincin önemine değinen Dr. Monteleone, prematüre doğumların ve erken yaşta görülen hastalıkların genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Bu tür sağlık sorunlarını önlemek için daha fazla bilgi paylaşımının gerekliliğini vurguladı.

"Sağlıklı bir yaşam doğru beslenme ile mümkün"

Prof. Dr. Nesrin Erçelen, sağlıklı yaşam ve genetik biliminin önemini vurgulayan konuşmasıyla etkinliği sonlandırdı. Konuşmasında, sağlıklı bir yaşamın denge ve doğru beslenme ile mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, genetik biliminin doğayla uyumlu bir şekilde çalıştığını ve bu uyumun sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu ifade etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Swissôtel Living Bodrum, vegan, vejetaryen ve glutensiz ürünler üzerine odaklanıyor. Önümüzdeki haftalarda genetik temelli uzun yaşam, kanserden korunma ve spor gibi birçok konunun ele alınacağı farklı oturumlar, Prof. Dr. Nesrin Erçelen moderatörlüğünde ve alanında uzman konuklarla Swissôtel Living Bodrum’da devam edecek.