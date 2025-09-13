  1. Ekonomim
Bakan açıkladı: Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.

Samsun Valiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, atamalarla ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

 

