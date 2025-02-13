Bayramhacı'da sağlık ve turizm merkezi için ilk adım atıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deniz ve peri bacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı’nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bayramhacı bölgesinin turizm potansiyelinin canlandırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için hayata geçirecekleri projeyle ilgili bilgiler veren Çolakbayrakdar, “Bayramhacı bölgesinde yapmayı planladığımız Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi kapsamında, Kapadokya'nın bir parçası olan ve Kayseri'ye giriş kapısı konumundaki Bayramhacı coğrafyasındaki çalışmalarımızla ilgili danışmanlık firmamızla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıyı yaptık. Bu toplantının ardından, dönemsel olarak yapacağımız toplantılarla, bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar ve yatırımların fizibilitesini tamamlamayı hedefliyoruz. Fizibilite çalışmalarının ardından, yatırımlarımızı planlayarak, Bayramhacı'nın Kayseri'den Türkiye'ye, hatta uluslararası alanda bir merkez haline gelmesi için gerekli çabayı elbirliğiyle göstereceğiz. Özellikle Bayramhacı'nın jeotermal kaynaklarını kullanarak, bölgedeki şifalı sularla bir kaplıca merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz. Firma yetkililerine toplantıya katıldıkları ve katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Fizibilite çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, projemizin kapılarını aralamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları, Bayramhacı’nın jeotermal kaynakları ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını amaçlıyor. Kapadokya coğrafyasının bir parçası olan Bayramhacı, bu çalışmalar sonucunda şehrin yeni turizm merkezi olma yolunda ilerleyecek.