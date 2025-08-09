  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Bilim dünyasından sevindiren keşif: Alzheimer'ın nedeni bulundu
Takip Et

Bilim dünyasından sevindiren keşif: Alzheimer'ın nedeni bulundu

Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığının kökenine dair önemli bulgular ortaya koydu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bilim dünyasından sevindiren keşif: Alzheimer'ın nedeni bulundu
Takip Et

Çalışmada, beyindeki doğal lityum seviyelerinin azalmasının, hastalığın en erken belirtilerinden biri ve potansiyel bir tetikleyici olabileceği tespit edildi.

Lityum seviyesi hastalığın başlangıcında düşüyor

Profesör Bruce Yankner liderliğindeki ekip, 10 yılı aşkın süredir insan beyin dokuları ve kan örnekleri üzerinde yaptığı analizlerde, lityumun sağlıklı beyin fonksiyonları için hayati öneme sahip olduğunu belirledi. Araştırmada, Alzheimer’ın başlangıç evresi olarak tanımlanan hafif bilişsel bozukluk yaşayan bireylerin beyinlerinde, lityum seviyelerinin belirgin şekilde azaldığı gözlemlendi.

Lityum eksikliği erken biyokimyasal belirti olabilir

Elde edilen bulgulara göre, bu düşüş hastalığın semptomları ortaya çıkmadan yıllar önce gerçekleşiyor. Bu durum, lityum eksikliğini Alzheimer’ın ilk biyokimyasal işareti haline getiriyor.

Hastalık süreci nasıl başlıyor?

Araştırmacılara göre Alzheimer’ın temel özelliklerinden biri olan amiloid beta plakları, beyinde birikmeye başladığında doğal lityuma bağlanarak onu etkisiz hale getiriyor. Bu mekanizma sonucunda beynin lityumu kullanma kapasitesi azalıyor ve şu süreçler tetikleniyor:

-Beyinde iltihaplanma artıyor
-Temizleme işlevi bozuluyor
-Sinapslar kayboluyor
-Bilişsel gerileme hızlanıyor

Farelerde yapılan deneyler bulguları destekliyor

Araştırmacılar, sağlıklı farelere lityum açısından kısıtlı bir diyet uyguladıklarında, bu farelerin beyinlerindeki lityum seviyeleri Alzheimer hastalarına benzer seviyelere indi. Bunun sonucunda, farelerde Alzheimer benzeri belirtiler gözlemlendi. Bu bulgu, lityum eksikliğinin yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda hastalığın muhtemel bir nedeni olduğunu ortaya koydu.

Erken teşhis ve yeni tedavi yolları gündemde

Çalışma, Alzheimer hastalığının daha erken evrelerde teşhis edilebilmesi için beyindeki lityum seviyelerinin ölçülmesinin kullanılabileceğini gündeme getirdi. Bu yaklaşım, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce tanı koyma ihtimalini artırabilir ve tedavi stratejilerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Sağlık
Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da sağlığa kulaç attı
Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da sağlığa kulaç attı
Sigarayı bırakma polikliniklerine son 6 ayda 209 bin kişi başvurdu
Sigarayı bırakma polikliniklerine son 6 ayda 209 bin kişi başvurdu
Prof. Dr. Okumuş: Anne sütü obeziteye de kalkan oluyor
Prof. Dr. Okumuş: Anne sütü obeziteye de kalkan oluyor
Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimleri artırıldı! Ekipler sahaya indi
Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimleri artırıldı! Ekipler sahaya indi
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor
Sağlık turizmi alarm veriyor
SAĞLIK TURİZMİ ALARM VERİYOR