  Bilim insanları açıkladı: Lityum, Alzheimer riskine karşı beyni koruyor
Bilim insanları açıkladı: Lityum, Alzheimer riskine karşı beyni koruyor

Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, beynin doğal lityum seviyesindeki düşüşün Alzheimer’ın erken dönem belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları Bruce Yankner ve Liviu Aron, lityumun şimdiye kadar çoğunlukla psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışma, doğal lityumun düşük dozlarda bile nöroprotektif etki gösterdiğini ve Alzheimer öncesi hafif bilişsel bozukluk gösteren bireylerde erken dönem bilişsel kayıpların tespit edilebileceğini ortaya koydu.

Lityum düşüklüğü amiloid plak birikimini hızlandırıyor

Çalışma, bazı bireylerin Alzheimer beyin anormalliklerine rağmen hastalığı geliştirmemesinin sebebinin yüksek doğal lityum seviyeleri olabileceğini vurguluyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler de, lityum düşüklüğünün amiloid plak birikimini hızlandırdığını ve hafıza kaybına yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, lityum orotat adı verilen yeni bir bileşiğin amiloid plaklar tarafından etkilenmediğini ve farelerde hafızayı geri kazandırdığını keşfetti. Üstelik kullanılan doz, klasik psikiyatrik tedavi dozunun binde biri kadar ve toksik etki göstermiyor. Bu gelişme, Alzheimer’a karşı potansiyel yeni bir tedavi hedefi olarak öne çıkıyor.

