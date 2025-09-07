Diş Hekimleri ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanlığına Banu Yıldırım seçildi

Kamuda görev yapan diş hekimlerini doğrudan temsil eden ilk sendika olan ve 18 Temmuz'da kurulan Dişhek-Sen'in 1. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Banu Yıldırım, Toplu Sözleşme ve Hukuksal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kıvanç Kamburoğlu, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Dağhan Erbaz, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Murat Şahin; Medya, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Sedat Atlas getirildi.

"Sahadaki temsiliyet boşluğunu doldurmak amacıyla Dişhek-Sen’i kurduk"

Dişhek-Sen Genel Başkanı Banu Yıldırım, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"18 Temmuz 2025 tarihinde kurulan Dişhek-Sen olarak, kamu ağız ve diş sağlığı alanında faaliyet gösteren ilk sendika olmanın sorumluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Bugüne kadar sağlık işkolu sendikaları bünyesinde yeterince temsil edilemeyen kamu diş hekimleri açısından bu sendikanın kuruluşu bir dönüm noktasıdır. Diş hekimliği, tıp hekimliğinden farklı olarak kendine özgü birçok mesleki ve yapısal soruna sahiptir. Ne yazık ki bu sorunlar, mevcut hekim ve sağlık sendikalarının gündeminde yeterince yer bulamamış; bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli iletişim kanalları kurulamamıştır. İşte bu nedenle, sahadaki temsiliyet boşluğunu doldurmak amacıyla Dişhek-Sen’i kurduk. Kuruluşumuzdan bu yana meslektaşlarımızdan sahici, güçlü ve yaygın destek alıyoruz. 'Sorunlarımız iletilmiyor, çözümler üretilmiyor' diyen kamu diş hekimlerinin sesi olmak üzere yola çıktık.

"Kamu diş hekimlerini sendikamıza katılmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz"

Tüm illerde ve hastanelerde temsilcilerimizin olması için güçlü bir teşkilatlanma süreci başlattık. Her kamu diş hekiminin ulaşabileceği bir yapı kurmak istiyoruz.

Temsilcilerimiz aracılığıyla sahadaki tüm sorunları sistematik olarak toplamak, sınıflandırmak ve raporlamak önceliğimiz. Geniş katılımlı çalıştaylar düzenleyerek sadece sorunları değil, çözüm önerilerini de meslektaşlarımızla birlikte masaya yatırmak istiyoruz. Sorunlarımızı kamuoyuna, bakanlık yetkililerine, Meclise ve siyasi partilere etkili şekilde duyurarak, farkındalık yaratmayı ve çözüm sürecine dahil olmayı amaçlıyoruz. Taleplerimiz karşılık bulmazsa, sendikal anayasal haklarımız çerçevesinde iş bırakma eylemleri dahil olmak üzere tüm demokratik mücadele yöntemleri gündemimizdedir.

Mesleğimizin saygınlığını ve meslektaşlarımızın haklarını savunmak için çıktığımız bu yolda tüm kamu diş hekimlerini sendikamıza katılmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."