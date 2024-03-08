Doruk’tan Bakü’ye sağlık turizmi çıkarması

EKONOMİ (BURSA) - Bakü’de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Doruk Hastaneleri heyeti Azerbaycan’da sağlık turizmi iş birliği imkanlarını görüştüler. Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Esgin ve Genel Müdür Dr. Ayhan Kalyoncu ve Satış ve Pazarlama Direktörü Ş. Sinan Yalçın’ın, Doruk Nilüfer Hastanesi ile Rehabilitasyon ve Termal Merkezi tanıtımına, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmi Destekleme Kamu Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ile Milletvekilleri İlham Memmedov, Vugar Bayramov ve Muşvig Memmedli, Ulusal STK Forumu Başkanı Rauf Zeyni, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Vugar Zeynalov, Uluslararası Scal Kulübü Bakü Şubesi Başkanı Jeyhun Aşurov, ATAA Başkan Vekili Ahmed Gurbanov'un yanı sıra Azerbaycan'daki turizm ve sağlık kurumlarının temsilcileri katıldı.

Azerbaycan temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Esgin, “Türkiye son yıllardaki çıkışıyla Sağlık Turizminde dünyadaki ilk 5 ülkenin içinde yer alıyor. Ülkemizde sağlık turizmi bir ülke politikası halini almıştır. Yerinden bir ihracat kalemi olarak ülkemize önemli katkılar söz konusudur. Bu bağlamda, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri alanında ülkemiz tercih eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da çok büyük bir ilgi gördük. Gerek sağlık sektörü gerekse turizm hizmetleri alanında faaliyet gösteren yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.