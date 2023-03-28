Dünya Bankası'ndan 207 milyon dolarlık gıda güvenliği desteği

Dünya Bankası, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Banka, ülkede kronik hale gelen "gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyle" mücadele kapsamında Yemen'e destek verileceği belirtildi.

Bu çerçevede 207 milyon dolarlık ek finansmanın onaylandığı ve söz konusu desteğin, Dünya Bankasının Uluslararası Kalkınma Derneği tarafından hibe olarak verileceği aktarılan açıklamada, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme vakalarında artış gözlemlenen bölgelerin hedeflendiği kaydedildi.

Ülkede çatışma ve gıda fiyatlarındaki enflasyon da dahil olmak üzere iç içe girmiş çok sayıda krize maruz kalan yoksul ve savunmasız ailelere "kritik bir destek" şeklinde nitelendirilen bu ek finansmandan, 1,8 milyon Yemenli ailenin faydalanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Yemen'de 2023 yılında yaklaşık 21,6 milyon insanın, insani yardımın bir türüne ihtiyaç duyduğu, 19 milyon kişinin ise kriz veya acil durum ya da akut seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığı hatırlatıldı.

Dünya Bankasının 3 Aralık 2022'de Yemen'de gıda güvenliğinin desteklenmesi için 150 milyon dolar; temmuz ayında da sağlık dahil çeşitli sektörler için 150 milyon dolar hibe sağlayacağı duyurulmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

İç savaş ve krizin sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.