  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Dünyada bir ilk: Domuzdan insana akciğer nakli
Takip Et

Dünyada bir ilk: Domuzdan insana akciğer nakli

Çinli araştırmacılar, dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana naklederek, organın 9 gün boyunca çalıştığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyada bir ilk: Domuzdan insana akciğer nakli
Takip Et

Çin'de yapılan çalışmada, Çinli Bama Xiang cinsi genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan sol akciğer, 39 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşmiş bir erkek hastaya nakledildi.

Araştırma ekibi, nakledilen akciğerin 216 saat boyunca canlılığını ve işlevselliğini koruduğunu, ayrıca "hiperakut ret" olarak bilinen hızlı bağışıklık tepkisinin gelişmediğini ve enfeksiyon tespit edilmediğini buldu.

Ancak nakilden 24 saat sonra akciğerde sıvı birikimi ve hasar belirtileri görüldü. İlaçlara rağmen akciğer, zamanla antikorların saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü.

Dünyada ilk

Bu deneme, dünyada ilk kez domuzdan insana akciğer nakli olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya genelinde organ ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u karşılanabiliyor. "Ksenotransplantasyon" olarak bilinen yöntem, organ bağışı krizine çözüm bulmayı hedefliyor.

Son yıllarda kalp, böbrek ve karaciğer gibi domuz organları insanlara nakledilmiş olsa da, canlı hastalarda yapılan bu tür nakillerin çoğu haftalar veya aylar içinde ölümle sonuçlandı.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Sağlık
Kişiye özel sağlıkta yeni bir dönem: Sağlık 3.0
Kişiye özel sağlıkta yeni bir dönem: Sağlık 3.0
Hastanelerde yeni dönem: Kamu hastanelerinde artık akşam da ameliyat yapılacak
Hastanelerde yeni dönem: Kamu hastanelerinde artık akşam da ameliyat yapılacak
Mesai dışı çalışma iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Mesai dışı çalışma iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
İstanbul Tabip Odası’ndan çalışma saatlerine yönelik genelgeye tepki: Çalışan onayı olmadan olmaz
İstanbul Tabip Odası’ndan çalışma saatlerine yönelik genelgeye tepki
Sahte kremlere dikkat: Cilt sağlığınızı tehlikeye atmayın
Sahte kremlere dikkat: Cilt sağlığınızı tehlikeye atmayın
Bilim insanları açıkladı: Lityum, Alzheimer riskine karşı beyni koruyor
Bilim insanları açıkladı: Lityum, Alzheimer riskine karşı beyni koruyor