Estetik yaptırırken sağlığınızdan olmayın!

Dr. Peyami Duman, estetikte niteliksiz merdiven altı uygulamaların insanların sağlığını hiçe sayarak işlem yaptığını, hatta ölümle sonuçlanan vakaların dahi yaşandığını söyledi. Duman, bu tür uygulamalarda kullanılan ürünlerin sağlık açısında güvenliğinin olmadığına dikkat çekerek, şunları anlattı:

Niteliksiz eller büyük riskler taşıyor

"Son yıllarda estetik işlemler, hem kadınlar hem de erkekler arasında hızla yaygınlaştı. Dolgu, botoks, gençlik aşısı gibi yöntemler, kısa sürede daha genç ve dinamik bir görünüm elde etmek isteyenlerin ilk tercihi haline geldi. Ancak ne yazık ki bu taleple birlikte merdiven altı estetik uygulamalarında da patlama yaşandı. Bu durumu yakından izleyen biri olarak, halk sağlığı açısından ciddi tehlikeler barındırdığını söylemek zorundayım.

Yapılan işlemlerin basit görünmesi, birçok kişiyi yanıltıyor. Dolgu ya da botoks, sıradan bir kozmetik müdahale gibi algılanıyor, fakat bu işlemler uzmanlık gerektirir. Yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler, enfeksiyonlardan, yüz felcine kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabilir. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde, hijyen kurallarına uyulmaması bir yana, kullanılan maddelerin de güvenilirliği şüphelidir.

Genç görünmek uğruna sağlığınızdan olmayın

Gençlik aşısı adı altında yapılan uygulamalar da son dönemde popülerleşti. Bu tür uygulamalarla cildin gençleşmesi ve canlanması amaçlanıyor. Fakat bu işlemlerin hangi maddelerle yapıldığı ve kim tarafından uygulandığı çok önemli. Denetimsiz ortamlarda yapılan her müdahale, geri dönülemez cilt problemleri ve hatta genel sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, bu riskleri almak gerçekten değer mi?"

Nelere dikkat edilmeli?

Peyami Duman estetik uygulamalar yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Uzmanlık ve sertifikalar: İşlemi yapacak kişinin alanda uzman bir doktor olduğundan emin olun. Bu tür uygulamalar sadece eğitimli ve sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Klinik ve ekipman koşulları: Seçtiğiniz klinik, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalı ve hijyen standartlarına uygun olmalıdır. Kullanılan ekipmanların steril olduğundan emin olun.

Kullanılan ürünlerin kalitesi: Yapılacak dolgu, botoks ya da gençlik aşısında kullanılan ürünlerin orijinal, güvenilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasına dikkat edin. Merdiven altı yerlerde sahte ya da kalitesiz ürünlerin kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Danışma ve bilgilendirme: İşlem öncesi doktorunuzdan ayrıntılı bir şekilde bilgi alın. Olası yan etkiler ve işlem sonrası bakımla ilgili sorularınızı sorun."

Kimlere güvenilmeli?

Estetik işlemleri yaptırırken mutlaka güvenilir uzmanların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Dr. Duman bu kişileri ise şöyle sıraladı:

"Alanında uzman hekimler: Estetik işlemler konusunda eğitim almış uzmanlar. Bu kişiler, hem işlem sırasında hem de sonrasında güvenliğinizi sağlayacak bilgi ve deneyime sahiptir.

Onaylı ve lisanslı klinikler: Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, lisanslı kliniklerde işlem yaptırmak en güvenli yöntemdir. Bu kliniklerde yapılan her işlem, denetim altında ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Doktor tavsiyesi: Estetik işlem yaptırmadan önce güvenilir bir doktor ya da uzmana danışmak, doğru yönlendirilmenizi sağlayacaktır.

Estetik, keyfi bir işlem gibi görünse de sağlığın korunması gereken ciddi bir alandır. Dolgu, botoks ya da gençlik aşısı yaptırırken, maddi kazanç yerine sağlığınızı önceliğe almalısınız. Unutmayın, yanlış bir işlem size estetik değil, kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir."