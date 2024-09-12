Eyrice Dental’den Bursa’ya yeni diş hastanesi yatırımı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin en büyük diş protez üretim kapasitesine sahip olan tesislerinin yanı sıra Bursa’nın ilk A Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne sahip olan Eyrice Dental Grubu, şimdi de bünyesine bir diş hastanesi katıyor. Mudanya Yolu’nda toplam 10 bin metrekarelik bağımsız bir binada yer alacak diş hastanesinin 8 farklı uzmanlık alanında hizmet vereceğini söyleyen Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “Kısa bir süre sonra kademeli olarak faaliyete geçecek diş hastanemiz, 120 klinik, 6 ameliyathane, 6 sedasyon, suit hasta yatış odaları, acil klinikleri, protez laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, sterilizasyon birimleri ve kapsamlı tıbbi görüntüleme hizmetleriyle tam donanımlı bir sağlık merkezi olarak hizmet sunacak” dedi.

Eyrice, 7/24 ileri düzey sağlık hizmeti sunacak diş hastanesinin ayrıca, evde bakım hizmetleriyle de entegre bir sağlık tesisi olarak hizmet vereceğini, böylelikle ağız ve diş sağlığı alanında standartları yükselteceğini dile getirdi. Yeni diş hastanesinin Bursa’nın sağlık turizmi potansiyelini de geliştireceğini vurgulayan Eyrice, “Günümüzde diş hekimliği artık konvansiyonel bir sistemle icra edilebilen bir hekimlik alanı olmaktan çıkmıştır. Sekiz uzmanlık alanı olarak ihtisaslaşmış ve tedavi çeşitliliği ileri derecede gelişmiştir. Bu bağlamda, fiziksel koşullar, teknolojik donanım ve organizasyon yapısı bakımından, genel sağlık hizmetleri nasıl hastaneleşmişse, diş hekimliği de bu yönde ilerlemektedir. Kapsamlı bir diş tedavisinin tam donanımlı diş hastanelerinde sunulması gerekmektedir” diye konuştu.

Eyrice’nin TEKNOSAB’da halen inşaatı devam eden fabrikası dünyada diş protezleri alanında üretim yapan beşinci fabrika olacak.