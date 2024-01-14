Faydaları saymakla bitmeyen süt, tahin ve pekmez karışımı
Süt, pekmez ve tahin gibi çok zengin içeriğe sahip olan bu besinler, bir araya gelerek faydaları saymakla bitmeyen bir karışıma dönüşüyor. Doğal ilaç isteyenlerin vazgeçilmezi olacak bu karışım kanser başta olmak üzere tam 40 hastalıktan koruyor. İşte karışım tarifi ve saymakla bitmeyen faydaları…
Süt, tahin ve pekmez karışımının tarifi
-1 bardak süt
-1 tatlı kaşığı tahin
-1 tatlı kaşığı pekmez
1 bardak sütün içerisine 1 tatlı kaşığı tahini, 1 tatlı kaşığı bal ya da pekmezi karıştırın.
Karışımın faydaları
-Cilt sağlığı korunur ve akne gelişimini engeller.
-Kansızlığa iyi gelir.
-Regl ağrılarını azaltır.
-Anne sütünü artırır.
-Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
-Tansiyonu düzenler ve kötü kolesterolün düşürülmesini sağlar.
-İltihap kurutucudur.
-Bağırsak kanserinin önlenmesine yardımcı olur.
-Bağışıklığı güçlendirir.
-Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler.
-Çocukların beyin ve zeka gelişimini destekler.
-Dişleri güçlendirir.
-Romatizma riskini azaltır.
-Enerji verir.
-Felç riskini düşürür.
-Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
-Hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.
-Kalp krizi ve inme riskini azaltır.
-Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.
-Kolesterolü düşürür.
-Kanserle savaşır.
-Karaciğer dostudur.
-Kas oluşumunu ve kasların güçlenmesini sağlar.
-Kronik bronşite karşı savaşır.
-Safra taşlarının düşürülmesinde destekleyicidir.
-Stres ve yorgunlukla mücadele eder.
-Uzun süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçer.
-Saç köklerini besler, saçların daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.