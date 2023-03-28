Gazze'de kanser hastaları için bağış kampanyası

Gazze Şeridi'ndeki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında yardım kampanyasına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Sağlık Bakanlığına bağlı Eczacılık Genel Müdürü Munir el-Burş, "Kanser hastalarına gerekli tedavi ve cihazların sağlanmasına destek için ülke çapında ve sivil bir kampanya olan Merhamet ve Dayanışma Kampanyası'nı başlatıyoruz." dedi.

Kampanyayla Gazze'deki kanser hastalarının yaralarına merhem olmayı amaçladıklarını belirten Burş, "Hastaların çoğunun tedavi olmak için Gazze dışına sevk edilmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sıkeyk de her yıl kanserli hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekerek Hastanenin, Gazze'de kanser tedavisinin merkezi olduğunu ifade etti.

Hastanede dosyası bulunan hasta sayısının 17 bine ulaştığını kaydeden Sıkeyk, "Hastaların üçte ikisinden fazlasının acılarını azaltmak ve tamamen iyileşmek için nükleer tıp ve radyoterapi gibi Gazze Şeridi'nde olmayan bazı tedaviler ve cihazlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kanser vakalarında artış yaşanıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından geçen ay yapılan yazılı açıklamada, bölgede kansere yakalanma oranlarında ciddi artış kaydedildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze'de gerekli tedavi ekipmanlarının olmayışı nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine geçen yıl 6 bin kanser hastasının nakledildiği, 2023'te de 2 bin yeni vakanın hastaneye başvurmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.