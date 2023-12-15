“HIV enfeksiyonunun son 10 yılda yüzde 460 arttığı tek ülke Türkiye”

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) enfeksiyonu ile mücadele küresel çapta devam ediyor. COVID-19 pandemisinde önemli bir gerileme yaşansa da Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın (UNAIDS) 13 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı Küresel Raporuna göre, dünya genelinde 39 milyon kişi HIV ile yaşıyor ve günde yaklaşık 4 bin kişiye HIV enfeksiyonu teşhisi konuluyor.

Buradan hareketle HIV pozitif kişilere ve yakınlarına destek ve danışmanlık hizmeti sunan Pozitif-iz Derneği, ‘Bi’ Teste Bakar’ projesi ile toplum sağlığına fayda sağlayacak önemli bir çalışma başlattı. ‘Bi’ Teste Bakar’ projesi kapsamında başlatılan ücretsiz HIV Testi kampanyasında, HIV pozitif olduğundan haberdar olmayan kişilere ulaşmak ve onları tedaviye yönlendirmek hedefleniyor. Bu önemli çalışmanın destekçilerinden biri olan Sarıyer Belediyesi, anonim HIV Testi çalışmasının yapılacağı bir merkez desteği sağladı. Bu merkeze randevu alarak giden kişiler kimlik bilgisi vermeden ve ücret ödemeden HIV testi yaptırabiliyor. Merkezde bulunan Pozitif-iz Derneği yetkilisi test öncesi ve sonrası danışmanlık yaparak başvuru yapanlara destek veriyor.

10,2 milyon kişi tedaviye erişemiyor

HIV enfeksiyonunun güncel tedavi olanakları hakkında bilgiler veren Pozitif-iz Derneği’ne göre tüm dünyada HIV ile yaşayan kişilerin 28,7 milyonu (yüzde 75’i) tedavi olanaklarından yararlanabiliyorken, 10,2 milyon kişi HIV’i baskılayan antiretroviral ilaçlara erişemiyor. 2021 yılında yeni enfekte olanların sayısının 1,5 milyon olduğunu açıklayan Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Şimşek, Türkiye’deki güncel durum ile ilgili ise şunları söyledi: “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 1985 yılından 08 Kasım 2023 tarihine kadar doğrulama testi pozitif olduğu tespit edilerek bildirimi yapılan 41 bin 732 vaka mevcut. Vakaların yüzde 81,5’i erkek, yüzde 18,5’i kadın olup, yüzde 16,1’i yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor. Vakalar en fazla sırasıyla 25-29 ve 30-34 yaş gruplarında görülüyor. HIV tanısı alanların en yoğun görüldüğü şehirlerin ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu açıklandı.”

“Son yıllardaki artış endişe verici”

Türkiye’nin, HIV epidemisinin dünyada artış oranının en hızlı olduğu birkaç ülkenin de bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında yer aldığını belirten Şimşek, “Türkiye, her ne kadar HIV yayılımının düşük olduğu ülkeler arasında yer alsa da son yıllardaki yeni enfeksiyonlarda görülen artış endişe verici boyutlara ulaştı. Öyle ki, HIV enfeksiyonunun son 10 yılda yüzde 460 arttığı tek ülke Türkiye” bilgisini paylaştı.

Ülkemizde HIV tanısı alan kişilerin sayısı her yıl artarken, henüz test yaptırmadığı için tanı almamış binlerce kişi olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Şimşek, bu nedenle enfeksiyonun hızla yayılmaya devam ettiğinin altını çizdi.