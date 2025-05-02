Bakan Memişoğlu duyurdu: 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 işçi alınacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Alımlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

Ayrıca, Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirecek.

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda alınacak.