Bakan Memişoğlu'ndan KKKA için aşı açıklaması: Çalışma yapıyoruz

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış görüldü. Sağlık Bakanı Memişoğlu katıldığı bir TV programında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ve aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Vaka sayılarında anormal bir durum yok"

Bakan Memişoğlu, “Şu anda vaka sayılarında anormal bir durum yok. Bilim Kurulu çerçevesinde hareket ediyoruz. 2011’den bu yana sahip olduğumuz bilgi sistemimizle her vakayı kayda alıyor ve takip ediyoruz" ifadelerini kullanırken, "Aşıyla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Dünyada, KKKA için lisanlı bir aşı bulunmazken henüz insan deneyi düzeyinde test edilmiş bir aşı da bulunmuyor.