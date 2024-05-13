İlk kez domuzdan böbrek nakli yapıldı: 2 ay sonra hayatını kaybetti

Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakli yapılan ilk hastanın, operasyondan yaklaşık iki ay sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

Richard "Rick" Slayman, mart ayında 62 yaşındayken Massachusetts Genel Hastanesi'nde nakil yaptırdı. Cerrahlar, domuz böbreğinin en az iki yıl dayanacağına inandıklarını söylemişti.

Massachusetts Genel Hastanesi'ndeki nakil ekibinin yaptığı açıklamada, nakil sonucu öldüğüne dair herhangi bir belirtiye sahip olmadıklarını söylediler.

Slayman, bu prosedürü uygulayan ilk kişiydi. Daha önce domuz böbrekleri, beyin ölümü gerçekleşen donörlere geçici olarak nakledilmişti.

Slayman'a 2018 yılında hastanede böbrek nakli yapılmıştı, ancak geçen yıl tekrar böbrek yetersizliği yaşamaya başlayınca yeniden diyalize girmek zorunda kalmıştı.

Aileden doktorlara teşekkür

Diyaliz komplikasyonları ortaya çıktığında da doktorları domuz böbreği nakli önerdi.

Doktorlara teşekkür eden Slayman'ın ailesi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ksenotransplantasyona öncülük eden muazzam çabaları, ailemize Rick'le birlikte yedi hafta daha kazandırdı ve bu süre zarfında edinilen anılarımız akıllarımızda ve kalplerimizde kalacak" dedi.