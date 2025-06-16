İş Girişim’den sağlık alanında çığır açacak destek: Enlila hayata geçirildi

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in öncülüğünde yürütülen araştırmalar, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların temelinde yatan önemli bir mekanizmayı ortaya çıkarmıştı. Klinik öncesi çalışmalar, bu mekanizmanın önemli bir tedavi potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, Hotamışlıgil Laboratuvarı bu hedefe yönelik moleküller geliştirmiş durumda. Enlila’nın amacı, bu bilimsel keşfin klinik uygulamalara dönüştürülmesini desteklemek olacak.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in on yılı aşkın süredir metabolizmanın temel biyolojisine dair yürüttüğü araştırmalar, metabolik ve inflamatuar yolları düzenleyebilen ve immünometabolik hastalıkları modüle edebilen lipid metabolizması ve lipid bağlayıcı proteinler üzerine odaklanıyor.

Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı, saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çok sayıda klinik öncesi çalışmada, yağ hücreleri tarafından salgılanan yeni hormonların, obezite sürecinde bozulan hücresel enerji akışları, inflamatuar süreçler ve stres tepkileri üzerinde derin etkileri olduğunu ortaya koydu. Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının metabolik esnekliğin geri kazanılmasının yanı sıra kronik inflamasyon, insülin direnci, tip 2 diyabet, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve astım gibi hastalıkların ele alınmasına yönelik olumlu sonuçlar doğurduğunu gösterdi.

Enlila, Hotamışlıgil Laboratuvarı’na finansman sağlamak ve burada geliştirilen tedavi yaklaşımını destekleyerek klinik uygulamalara ilerlemesini mümkün kılmak amacıyla, bir İş Girişim Sermayesi iştiraki olarak kuruldu. Harvard Teknoloji Geliştirme Ofisi, Harvard Chan Fakültesi adına, Enlila ile sponsorlu araştırma ve lisans anlaşması imzaladı. Enlila’nın sağladığı finansman, bilimsel çalışmaların sürdürülmesini ve Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda elde edilen bilimsel bulguların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak.

Hotamışlıgil: Bu vizyonu ilerletme konusunda kararlıyız

Harvard Chan Fakültesi’nde James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, anlaşma imza töreninde yaptığı açıklamada “Yaşlandıkça metabolik esnekliğimizi ve uyum yeteneğimizi kaybediyoruz ve bu durum birçok hastalığın hızlanmasına yol açıyor. Laboratuvarım bu süreçlerde merkezi rol oynayan yeni metabolik hormon sistemleri tanımladı ve bunların klinik öncesi modellerde tedavi olarak kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklara yönelik çözüm arayışımıza destek ve ivme sağlayacak. Bu vizyonu ilerletme konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Aran: Küresel çapta değer yaratacak bir işbirliğine imza atıyoruz

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da imza törenindeki konuşmasında “Bankamızın ikinci yüzyılında bilim ve teknoloji alanında küresel çapta değer yaratacak bir işbirliğine imza atıyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. Enlila ile çıktığımız yolculuğu Grubumuzun misyonu açısından son derece kıymetli buluyorum. Harvard Üniversitesi ile birlikte sürdürülecek bu yenilikçi girişim, bilimin ve finansın gücünü akademi-endüstri işbirliği çatısında birleştirerek kaliteli ve hastalıksız bir yaşam için bize yepyeni kapılar açıyor. Bilimsel bir keşfin, yaşlanmaya ve obeziteye bağlı kronik hastalıklara çözüm üretebilecek bir tedaviye dönüşmesinde rol almaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, bizim için sadece bir yatırım değil, insanlığa umut veren bir vizyonun parçası olmak anlamına geliyor. Akademik çalışmalara paralel olarak, kurulan yeni biyoteknoloji girişimi Enlila sağlıklı yaşam için önemli potansiyele sahip buluşların tedaviye dönüşmesi için çalışacak. Harvard gibi dünyanın önde gelen bir bilim yuvasında Türk bilim insanlarının öncülüğünde doğan vizyonun, küresel sağlık ekosisteminde bir başarı hikâyesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.

Aykol: Bu girişime öncülük etmekten İş Girişim Sermayesi olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol ise “Biyoteknoloji girişimciliği, sadece bugünün değil, önümüzdeki yüzyılın da en stratejik gelişim alanlarından biri. Bu alanda bir oyuncu olmak, bilim sağlık, ekonomi gibi pek çok alanda değer yaratma fırsatı sunuyor. Merkezini Türkiye’de konumlandırdığımız Enlila, yaşlanmaya ve obeziteye bağlı kronik hastalıklara çözüm üretebilecek bir tedavinin geliştirilme sürecini ülkemizden desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye merkezli ve dünya çapında uygulanabilecek bir tedaviye hayat veren bu girişime öncülük etmekten İş Girişim Sermayesi olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylesine benzersiz bir yapının içinde yer alarak, ülkemize, bilim dünyasına ve tüm insanlığa faydalı olacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Enlila Hakkında

Enlila, Türkiye İş Bankası Grubu iştiraki olan İş Girişim Sermayesi tarafından kurulan bir biyoteknoloji girişimidir. Finans ve girişimciliğin gücünü bir araya getiren Enlila, akademik keşifleri desteklemeyi amaçlar. Şirket, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil liderliğinde yürütülen bilimsel araştırmaların sonuçlarını daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşamı destekleyecek terapötik çözümlere dönüştürmeye odaklanmaktadır. Enlila’nın 10 yıl boyunca yaklaşık 39 milyon ABD doları tutarında finansal taahhüdü bulunmaktadır. Girişim, araştırmaları klinik öncesi aşamadan itibaren destekleyecek olup, klinik gelişmeler için de ilave yatırımlar planlanmaktadır. Enlila, Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda yapılan mevcut keşiflere ilişkin lisans haklarını ve araştırma planı kapsamında ortaya çıkabilecek gelecekteki olası buluşlara yönelik hakları güvence altına almıştır.

İş Girişim Hakkında

2000 yılında Türkiye İş Bankası Grubu öncülüğünde ve Dünya Bankası desteğiyle kurulan İş Girişim Sermayesi, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere “akıllı sermaye” sunarak finansal ve stratejik değer yaratmaktadır. Niş sektörlerde faaliyet gösteren orta ölçekli şirketlere ortaklık yoluyla yatırım yapan şirket, girişimcilerle profesyonel sermayeyi buluşturur. Kurulduğu günden bu yana 17 yatırım işlemiyle Türkiye'de girişim sermayesi alanında lider konumda olan İş Girişim Sermayesi, ortak olduğu şirketlerin kurumsallaşma, strateji geliştirme ve operasyonel verimlilik süreçlerine katkı sağlar. 2004 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören İş Girişim Sermayesi, yatırımcılara sürdürülebilir büyümeye ortak olma fırsatı sunmaktadır.

Hotamışlıgil Laboratuvarı hakkında

1995 yılında Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil tarafından kurulan Hotamışlıgil Laboratuvarı, metabolizma ve immünometabolizmanın temel düzenleyici mekanizmalarını anlamaya odaklanır. Laboratuvar, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yeni stratejiler geliştirmeye kendini adamıştır. Misyonu, bilimsel keşifleri insan sağlığını iyileştirecek çözümlere dönüştürmek, yeni nesil bilim insanlarını yetiştirmek ve yeni bilgi üretmektir. Laboratuvar, biyoteknoloji ile tıbbın kesişim noktasında küresel sağlık sorunlarını çözmek üzere öğrenciler, araştırmacılar ve iş ortaklarıyla birlikte çalışır.

Harvard Chan School hakkında

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, tüm insanların gelişip refah içinde yaşayabilmesi için sağlığın iyileştirilmesine ve eşitliğin sağlanmasına kendini adamış bir bilim insanları, uygulayıcılar, eğitimciler ve öğrenciler topluluğudur. Sağlığı etkileyen birçok faktörü araştırır; bu içgörüleri politika, program ve uygulamalara dönüştürmek için geniş iş birlikleri yürütür. Ayrıca lisansüstü eğitim programları, doktora sonrası eğitimler, burslar ve sürekli eğitim kursları ile halk sağlığı liderlerini yetiştirir. 1913 yılında Amerika'nın ilk profesyonel halk sağlığı eğitimi programı olarak kurulan okul, enfeksiyon hastalıklarından çevresel adalete ve sağlık sistemlerine kadar pek çok alanda etki yaratmaya devam etmektedir.