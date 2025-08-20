  1. Ekonomim
İstanbul Tabip Odası, tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik talimata tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası’ndan çalışma saatlerine yönelik genelgeye tepki: Çalışan onayı olmadan olmaz
İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez."

