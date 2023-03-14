İstanbul'daki 957 depremzedenin tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralananlardan İstanbul'a getirilen 19 bin 520 kişiden 957'sinin tedavisi hastanelerde sürerken, 18 bin 563'ü taburcu edildi.
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İstanbul'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakları ile Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 520 hastadan 18 bin 563'ü taburcu edilirken, 957 depremzedenin tedavisi sürüyor.