Japon beslenme uzmanı, hiç tüketmediği 6 besini anlattı

Michiko Tomioka, CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini söyledi.

Kanser atlatan annesinin 86, teyzesinin 98 yaşını geçtiğini vurgulayan Tomioka'nın listesi şöyle:

Sosisli sandviç

Tomioka, işlenmiş ette tuz oranının yüksekliğine dikkat çekti. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığını hatırlattı.

Fast food hamburgeri

Beslenme uzmanı, çoğu fast food yemeği gibi zincir bir restoranda hamburger yiyince yorgun hissettiğini ifade etti.

Bunun ardından fast food yemeklerinden uzaklaştığını belirten Japon uzman, bu ürünlerde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek olduğunu vurguladı. Tomioka, bu maddelerin kötü kolesterol olarak bilinen LDL'i yükselttiğini yazdı.

Gazlı içecek

Günde en az 1-2 kutu şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden de uzak durulmasını tavsiye etti. Zira bunlar odaklanmayı zorlaştırabildiği gibi migreni de tetikleyebiliyor.

Kahvaltılık gevrek

Bazı kişilerin sabah acelesi olduğunda kahvaltılık gevreğe yöneldiğini söyleyen beslenme uzmanı, sonradan eklenmiş şeker içeren ürünlerden uzak durduğunu belirtti. Tomioka, fazla şekerin tansiyon sorunlarına, kilo almaya ve iltihaplanmaya yol açabileceğini vurguladı.

Krem peynir

Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini kaydetti.

Japon uzman, krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu hatırlattı. Ayrıca bu üründeki yüksek kolesterol miktarına dikkat çekti.

Tatlı

Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zarar verdiğini açıkladı. "Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz" diyen uzman, bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olabileceğini söyledi.