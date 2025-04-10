Kanser hastaları diyetisyen, psikolojik destek ve bilgi istiyor

ANKARA (EKONOMİ)

Kanserle Dans Derneği ve Değer Temelli Sağlık Derneği, bazı hasta ve hekim derneklerinin de desteğiyle kanser hastalarının tedavi süreçlerine ilişkin konuların da tartışıldığı toplantı düzenledi. 7 Nisan’da Ankara’da yapılan toplantıda hasta ve hasta yakınlarının beklentilerine yönelik en kapsamlı çalışma olan Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırması sonuçları da açıklandı.

Toplantıda, COVID-19 salgını ve deprem sırasında da Türkiye’de kanser hastalarının tedaviye erişiminin sürmesinin önemli bir başarı olduğunun altı çizildi. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular çerçevesinde iyileştirme ve zorlukların çözümünde hasta ve hasta yakınlarına katkı vermeyi amaçlayan derneklerin işbirliğinin önemine işaret edildi. Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, “Bu araştırma, kanser hastaları ve yakınlarına gönülden destek veren, onlara psikolojik destek konusunda büyük rolü olan hasta derneklerinin önemini gösteriyor” dedi.

Psikolojik destek, beslenme ve yeni tedaviye yönelik bilgi talebi öne çıktı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci araştırma bulgularında öne çıkan başlıkları açıkladı. Buna göre, hasta ve hasta yakınları en önemli ihtiyaç ve isteğin başına psikolojik desteği koydu. Ankete katılanların yüzde 92,03’ü 91,81’i tarafından psikolojik destek iste kanser hastaları ve hasta yakınları yüzde 80,4 oranında yeni tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak istediği sonucu çıktı. Ayrıca, yüzde 71,65’i tamamlayıcı-alternatif tedaviler, meditasyon, nefes terapisi, bitkisel destek gibi ilave destekleri de merak ettiklerini vurguladı.

Kanser hastaları ve hasta yakınları tedavi süreçleri ve ilaca erişim konusunda da yüksek memnuniyet oranı bildirdi. İyi ve çok iyi toplamı 43,13, orta düzey yüzde 41,53 oranında çıkarken, kötü ve çok kötü toplamı yüzde 12,29 olarak belirlendi.

Tedavi sürecinde yaşanan zorluklarda ise sorun yaşamadığını belirtenler yüzde 27,19 olarak belirlenirken, yüzde 41,33 oranında uzman desteğine ulaşamama en önde çıkan zorluk oldu. Burada uzman desteği, diyetisyen, psikolog-psikiyatrist gibi uzmanlara işaret ediyor. Zorluklara yönelik diğer başlıklar ise yüzde 24,66 tedaviye erişimde zorluk yaşadığını, yüzde 20,54 hasta-hekim ilişkisi, yüzde 18,7 ulaşımda zorluklar yaşadığını belirtti. Bu soruda katılımcılar birden fazla seçenek işaretledi.

Prof. Dr. Demirci, bulgulara yönelik olarak hızla iyileştirme yapılabilecek alanlara odaklanılmasını önererek ulaşım için diyaliz hastalarına sağlanan ulaşım imkanı gibi çözülebilecek sorunları örnek gösterdi.

Ulaşım, uzman desteği, ilaca erişim

2022’de yapılan araştırmayla karşılaştırarak iyileştirme ve öne çıkan bulguları yorumlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı da psikolojik desteğe ihtiyacın önceki araştırmaya göre 2,6 puan artmasına işaret etti. Prof. Dr. Özsarı, Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz kanser tarama hizmeti sunan KETEM’lerinden yeterince yararlanılmaması yanında yeni tedaviler hakkında bilgi talebine vurgu yaptı. Ayrıca, ilaca erişimde yüzde 69,93 oranında sorun yaşamadığını belirtse de yüzde 13,97’nin ilaca erişimde sorun yaşamasının çözülmesi gereken bir oran olduğunu kaydetti.

Devlet değer bazlı ödeme, uzaktan erişim imkanları üzerinde çalışıyor

Toplantıya Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Harun Bağcı da katıldı. Görüş alış-verişi bölümünde kamu tarafı, hastalara psikolog ve uzman desteğinin uzaktan tıp hizmetiyle verilmesi yönünde çalışmaların ilerlediği ancak burada en önemli unsurun görüşmelerin gizliliğinin korunması olduğu için hassas davranıldığı vurgulandı. Yenilikçi tedavilere erişim konusunda da bilimsel komisyonların çalışmalarını ilerlettiği ve kamunun bu tür bir modele uzak durmadığı vurgulandı.

Toplantıda flamenko dansçısı Eren Ergene de kısa bir gösteri sundu.