Kırım Kongo nedeniyle Tokat’ta 5 kişi tedavi görüyor! KKKA geri mi dönüyor?

Keneler yoluyla insana bulaşan ve bir RNA virüs türü olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ilk olarak 2003 yılında Kelkit Vadisi’nde görüldü. Hastalar Tokat’tan geldiğinden dolayı “Tokat Hastalığı” adını aldı.

KKKA teşhisiyle Tokat’ta 5 kişi tedavi görüyor

Genellikle; Tokat, Sivas, Yozgat, Gümüşhane gibi illerde daha çok görülen KKKA Hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Bölümünde 5 kişi tedavi görüyor. Ocak ayından itibaren vücuda kene yapışması sonucu KKKA Hastalığından şüphelenen 450 Tokatlı vatandaş Tokat Devlet Hastanesi acil servise başvurdu.

31 kişi taburcu oldu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan ve enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören hastaların 31’i taburcu olurken, dördü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Beş hastanın tedavisi Tokat Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

KKKA hastalığı nedir?

Halk arasında “Tokat Hastalığı” olarak da bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da endemik olarak görülen, kene yapışması sonrası insana bulaşan RNA virüs grubuna ait ölümcül bir hastalıktır.

KKKA'nın ilk belirtileri nelerdir?

Ölüm riski taşıyan bir hastalık olan KKKA Hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Kene ısırdığını fark ettiğiniz an en yakın acil servise başvurmalısınız. Aniden başlayan baş ağrısı, Baş dönmesi, Yüksek ateş, Bel ağrısı, Eklem Ağrısı, Karın ağrısı, Kusma hastalığın ilk belirtileri arasındadır.