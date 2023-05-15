Kısırlık oranı yüzde 20'yi aştı: Nüfusu olumsuz etkileyecek

İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Muhammed Tabatabai, ülkesindeki evli çiftlerde kısırlık oranının yüzde 20'yi aştığını belirterek bu durumun ileriki yıllarda nüfusu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tabatabai, "Ulusal Nüfus Haftası" münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.

Tabatabai, "Ülke genelinde evli çiftler arasında kısırlık oranı yüzde 20,3 oldu. Yani, ülkede 3 milyon 260 bin kısır çift bulunuyor." dedi.

Bu oranın dünya ortalamalarının üzerinde olduğuna işaret eden Tabatabai, "Tahminlere göre, İran'ın nüfus artış hızı önümüzdeki yıllarda negatif olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tabatabai, evlenme ve gebe kalmaya karar verme yaşının artması, obezite, hareketsizlik, kişilerin uyku düzeni ve beslenme biçimlerinin bu konuyu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti.

İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada, doğum oranındaki düşüş nedeniyle 30 yıl sonra İran'ın dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını söylemişti.