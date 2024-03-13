Kolon kanseri erken yaşlarda da görülüyor

ANKARA (EKONOMİ) – Yaşlıların hastalığı olarak bilinen kolorektal kanserlerin (kolon kanseri) erken yaşlarda da görülme sıklığının arttığını, erken teşhisle tedavi imkanı bulunan bu hastalığa yönelik olarak bireylerin bilinçli olması gerektiği vurgulandı. Genç yaşlarda görülmesinin hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kilo ve obezite, sigara, aşırı alkol kullanımı, düşük lifli, yüksek yağlı diyetler veya işlenmiş etlerin yüksek olduğu diyetler ve diğer çevresel faktörlerle ilişkisinin belirlendiği, özellikle ailesinde kolorektal kanser veya polip öyküsü ve inflamatuar barsak hastalığı olanların risk grubu içinde bulunduğu bildirildi.

Kolarektal Kanser Farkındalık Ayı olarak belirlenen Mart ayında düzenlenen basın toplantısında, bireylerin bu konuda bilinçlerinin artması gerektiği ve toplumsal sağlık için 45 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin taranması, ayrıca kişilerin de hastaneye başvurarak tarama yaptırması gerektiği kaydedildi. Bireylerin tekrarlayan kabızlık, rektal kanama veya bağırsak hareketlerinde ani değişiklikler gibi şüpheli belirtilere karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ve Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan’ın katıldığı basın toplantısında, kolektral kanserlere yönelik olarak uyarılarda bulunuldu.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kolorektal kanserin dünyada en sık görülen 3. kanser türü olmasına karşılık, en ölümcül 2. Kanser türü olarak belirlendiğini hatırlattı. Karadurmuş, erken evrede tedavisinin mümkün olduğu bu kanser türünde, tarama ve düzenli muayene yapılmaması nedeniyle ancak yüzde 35’inin erken evrede belirlenebildiğini anlatarak, “Günümüzde özellikle genç yetişkinlerde de görülmeye başlayan kolorektal kanser ile ilgili bilim, tıp ve teknoloji sayesinde daha etkili tedavi yöntemleri, erken teşhis olanakları ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için yeni çözümler geliştirilmektedir. Ancak, bu süreçte toplum olarak daha fazla farkındalık yaratmak kanser oluşumunu önleme ve erken teşhis oranlarını arttırmak önem arz etmektedir. Erken teşhis ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileşme mümkün olabilmektedir. Bu sebeple 45 yaşından sonra kadın erkek ayırmaksızın kolon kanserinde erken tanı ve önlemeye yönelik kolonoskopi periyodik olarak yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da bireylerin hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kilo ve obezite, sigara, aşırı alkol kullanımı, düşük lifli, yüksek yağlı diyetler veya işlenmiş etlerin yüksek olduğu diyetler ve diğer çevresel faktörlerin tümünün hastalıkla ilişkilendirildiğini, özellikle ailesinde bu kanser öyküsü bulunanların risk grubu içinde olduğunu kaydetti.

Bireyleri dikkatli olmaya çağıran Şendur, “Bu sebeple erken tanıdan da erkeni tarama testleri bu hastalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor. Burada toplumda farkındalık yaratmak istediğimiz konu 20'li veya 30'lu yaşlarda olsalar bile, rektal kanamalarının olup olmadığı, bağırsak alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı, iştahlarında herhangi bir değişiklik (“tok” hissetmek gibi) olup olmadığını kontrol etmeleri. Bu kontrol sırasında yukarıda bahsettiğim belirtilerden herhangi bir mevcutsa uzman bir hekime gitmelerini bekliyoruz. Bazı kişilerde hiçbir belirti görülmez, bu nedenle ailesinde kolorektal kanser varsa doktoruyla konuşması önemlidir. 45 yaşından önce kolonoskopi yapılmasını önerebilir. Ayrıca, eğer hasta doktora başvurmuşsa ve belirtileri hala düzelmiyorsa, kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz.” diye konuştu.

Tedavide gelişmeler sağlandı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu da tedavide büyük ilerlemeler sağlandığını ve başarının yükseldiğini vurgulayarak, “İyi haber şu ki, tedavi kanserin yaygınlığına bağlı olsa da çoğu hastanın bireysel riskleri sınıflandırılarak kişiselleştirilmiş tedavi ile başarıya ulaşma oranı çok yüksek. Kolorektal kanserin biyolojisi ve genetiğinin anlaşılmasında temel ilerlemeler kaydedildi. Bu da bize yeni nesil tedavi seçenekleri sunuyor. İhtiyaçlarınıza en uygun kararı vermenize yardımcı olması için, hedefleri ve olası yan etkileri de dahil olmak üzere tüm tedavi seçeneklerinizi doktorlarınızla görüşmeniz önemlidir. Emin olmadığınız bir konu varsa soru sormanız da çok önemlidir.” bilgisini verdi.

Toplumda kolorektal kanserlere ilişkin farkındalığın artırılmasının çok önemli olduğuna işaret eden ve kendisi de kanser hastalığını yenen bir kişi olan Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da, “Hep birlikte erken tanı konusunda farkındalık yaratarak, birçok hayatın kurtulmasına yardımcı olabiliriz. Bu sebeple saygıdeğer hocalarımız ile bugün burada bir araya gelerek yaptığımız çalışmaların, bilgi eksikliğini ortadan kaldırmanın ötesinde, erken tanıya vurgu yapmak açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.