Küçük mavi hapın beklenmedik etkisi: Alzheimer riskini düşürüyor olabilir

Araştırmacılar küçük mavi hap ve benzer ilaçları kullanan erkeklerde, kullanmayanlara nazaran yıllar içinde en yaygın demans biçiminin gelişme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğunu tespit etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; en güçlü etki bu ilaçların en çok reçete edildiği erkeklerde gözlendi. Bilim insanlarının bulgusuna göre; çalışma boyunca 21 ila 50 arasında cinsel işlev bozukluğu hapı reçetesi yazılan erkeklerde risk yüzde 44 daha azalıyor.

Koruma sağlayıp sağlamadığı net değil

Bulgular çarpıcı olsa da bu gözlemsel çalışma küçük mavi hap ve benzerlerinin Alzheimer’a karşı koruma sağlayıp sağlamadığı ya da halihazırda Alzheimer’a yatkınlığı daha az olan erkeklerin bu ilaçları kullanma olasılıklarının daha fazla olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmıyor.

Araştırmanın başyazarı, University College London’dan Dr. Ruth Brauer, şu aşamada ilaçların sorumlu olduğunu söyleyemeceklerini belirterek, “Fakat bu geleceğe nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bizi düşünmeye sevk ediyor. Şimdi bu ilaçların erkeklerin yanı sıra kadınlardaki Alzheimer’a etkilerine bakmak için düzgün klinik deneylere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Dr. Brauer ve melektaşları, cinsel işlev bozukluğu tanısı koyulan fakat hafıza sorunu olmayan 260 bini aşkın erkeğin kayıtlarını inceledi. Yarısından fazla sildenafil, avanafil, vardenafil ve tadalafil içeren PDE5 inhibitörü ilaçlarını kullanıyordu. Erkekler yeni bir Alzheimer vakası için ortalama beş yıl takip edildi.

‘Neurology’ dergisinde yayınlanan bulgular için başkaca muhtemele açıklamalar da var. Bilgiler tıbbi kayıtlarda güvenilir bir şekilde kaydedilmediğinden, araştırmacılar erkekler arasındaki farklı fiziksel ve cinsel aktivite düzeylerine açıklama getiremediler. Alzheimer'a yakalanma riski düşük olan fiziksel ve cinsel açıdan en aktif erkeklerin Viagra ya da benzeri hapları kullanma olasılığı daha yüksek olabilir.

Küçük mavi hap ve Alzheimer üzerine yapılan önceki çalışmalar çelişkili etkiler bulmuştu.