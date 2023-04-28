Kuş gribi alarmı: 400 martı öldü

Belçika'da iki haftada çoğu martı olmak üzere 400 kuş, kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsü sebebiyle öldü.

Durme isimli doğa koruma derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki hafta içinde çoğu kara başlı martı ve üç batağan olmak üzere 400 kuş, H5N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu durumda, ülkedeki kara başlı martı popülasyonunun yüzde 15'i yok oldu.

Üreme mevsiminin başında olunduğu için virüsün martı popülasyonu üzerindeki negatif etkisinin çok büyük olması bekleniyor.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, ölüm nedeninin, ölümcül bir kuş gribi türü olan H5N1 olduğunu doğruladı.

Virüsün diğer hayvanlar ve insanlar için de tehlikeli olduğuna, bölgeyi ziyaret edenlerin ölü veya hasta kuşlara dokunmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Son haftalarda Peru, Gambia ve Senegal'de de kuş gribi vakalarına rastlanmıştı.

Çin, 11 Nisan'da, Dünya Sağlık Örgütüne kuş gribinin A (H3N8) türünün bulaştığı bir kişinin öldüğünü bildirmişti.