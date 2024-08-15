Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? Tehlike yayılıyor! Maymun çiçeği nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? soruları araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle ‘kapanma’ dönemi geçiren dünya şimdi de maymun çiçeği tehdidiyle karşı karşıya. Afrika ülkelerinde görülen ve geçtiğimiz yıllardan bu yana sinsice yayılmaya devam eden maymun çiçeğine ilişkin DSÖ de harekete geçti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre maymun çiçeği hastalığı birçok afrika ülkesinde görüldü. Maymun çiçeğinin rastlandığı ülkeler şöyle:

Kongo

Burundi

Kenya

Ruanda

Uganda

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

memorial.com.tr’de yer alan bilgiye göre maymun çiçeği virüsü, bu virüs ile enfekte olmuş kişi ile öpüşme, cinsel birliktelik gibi ten tene temas, damlacıklar yoluyla yayılmasını sağlayan uzun süre yüz yüze yakın mesafede konuşma, virüslü kişinin dokunduğu giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaların kullanılması yolu ile bulaşabilmektedir. Hayvanlardan ise enfekte olmuş hayvanın derisini yüzme, ısırılma, sıvı veya hayvan atığı ile doğrudan temas, çizik atması ve hayvanın etinin yenmesi yoluyla da hayvandan insana bulaşabilmektedir. Mpox virüsünün daha çok görülebileceği hayvanlar sincap, sıçan ve fare gibi küçük yabani hayvanlardır.

Maymun çiçeği virüsü şu yollarla bulaşır:

Yüz yüze konuşma esnasında nefes alıp verme

Ten teması (dokunma, öpüşme, cinsel ilişki)

Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması

Yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla temas

Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temaslada çocuğa bulaşabilir.

Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması veya o hayvanın etinin yenmesi de hayvandan insana bulaşma yoludur.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir soru üzerine Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.