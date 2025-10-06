  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Meme kanseri farkındalığı için binlerce adım: Caddebostan’da pembe yürüyüş
Takip Et

Meme kanseri farkındalığı için binlerce adım: Caddebostan’da pembe yürüyüş

Memorial Sağlık Grubu, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Caddebostan sahilinde düzenlediği yürüyüşte erken teşhisin önemine dikkat çekti. Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, hastaları, sağlık çalışanları ve İstanbullular aynı hedef için adım attı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meme kanseri farkındalığı için binlerce adım: Caddebostan’da pembe yürüyüş
Takip Et

Memorial Sağlık Grubu, her yıl ekim ayında yürüttüğü meme kanseri farkındalık çalışmalarını bu yıl da güçlü bir organizasyonla sürdürdü. “Meme Kanseri Farkındalığı için Yürüyoruz” çağrısıyla düzenlenen etkinliğe Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, sağlık çalışanları ve İstanbullular katıldı. Yürüyenlere sahilden de pembe tekneler ve yelkenliler eşlik etti. Katılımcılar, Caddebostan sahilinde konumlandırılan “Ayna Karşısında 5 Dakika” meme muayenesinin önemine dikkat çeken Pembe Aynalar’a yürüdüler.

Meme kanseri farkındalığı için binlerce adım: Caddebostan’da pembe yürüyüş - Resim : 1

“Erken teşhis hayat kurtarır, farkındalık ilk adımdır”

Memorial CEO’su Bora Uludüz, “Memorial Sağlık Grubu olarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Pembe Yürüyüş'te bir araya geldik. Hekimlerimiz, çalışanlarımız, hastalarımız, gönüllülerimiz, herkes bu etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Bizim amacımız sadece hastaları tedavi etmek değil, farkındalığı ve bilinci artırıp erken aşamalarda insanların önleyici önlemler almasını ve kontrollerini düzenli yapmasını sağlamak. Pembe Yürüyüş de bu farkındalığın bir parçası...

Memorial Sağlık Grubu, meme kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını yıl boyu sürdürüyor. Beş yıldır yürütülen Pembe Ayna projesi, kentin en işlek noktalarına yerleştirilen aynalarla kendi kendine muayenesinin önemi hatırlatıyor. Proje, “Ayna Karşısında 5 Dakika” sloganıyla toplumda meme kanseri farkındalığını güçlendirmeye devam ediyor. 

İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
Tosyalı’dan bir ilk daha: Demir cürufundan asfalt!Tosyalı’dan bir ilk daha: Demir cürufundan asfalt!Şirket Haberleri

 

 

Sağlık
Gençleri hedef alan yeni tehdit: Elektronik sigara
Gençleri hedef alan yeni tehdit: Elektronik sigara
Grip, nezle ve Covid-19 için kış alarmı verildi: İkinci zirve dalga gelebilir
Grip, nezle ve Covid-19 için kış alarmı verildi: İkinci zirve dalga gelebilir
Çırağan Palace Kempinski İstanbul ve MEMEDER meme kanseri farkındalığı için 11. yılında el ele
Çırağan Palace Kempinski İstanbul ve MEMEDER meme kanseri farkındalığı için 11. yılında el ele
Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’nden mantar zehirlenmesi uyarısı
Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’nden mantar zehirlenmesi uyarısı
Organ bağışında yeni dönem başladı: e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek
Yeni dönem: Orhan bağışı, e-Devlet ve e-Nabız'dan yapılabilecek
ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma
ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma