Mozambik, 1,7 milyon doz aşı temin etti

Mozambik Sağlık Bakanlığı Gözetim Dairesi Müdürü Domingos Guihole, basına yaptığı açıklamada, kolera ile mücadele kapsamında aşı aldıklarını belirtti.

Guihole, kolera salgınıyla mücadele için 1,7 milyon doz aşı temin ettiklerini aktararak, aşıların salgından en fazla etkilenen Zambezi bölgesine gönderildiğini kaydetti.

Mozambik'te kolera salgınında 85 kişi hayatını kaybederken, 18 bine yakın vaka belirlendi.

Kolera salgını, yoksulluk ve çatışmaların yanı sıra sel ve Freddy Kasırgası gibi hava şartları nedeniyle daha hızlı yayılıyor.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.