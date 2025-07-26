Organ bağışında yeni dönem: Artık dijital ortamdan yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, organ bağışı sürecini kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışçısı olunabilinecek. 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle organ bağış süreci dijital ortama taşındı. Artık vatandaşlar, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve güvenli şekilde organ bağışı yapabilecek. Uygulama ile hem bürokrasi azalacak hem de bağışçı sayısının artması hedefleniyor.

"Yeni düzenleme umut olacak"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, TBMM’de kabul edilen yeni kanun değişikliği sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin canlı nakilde dünyada önde olduğunu, ancak vefat sonrası bağış oranlarında geri kaldığını belirtti. Velioğlu, “İnşallah yeni düzenlememiz bu kişilere umut olacak” dedi.

18 yaşını dolduran herkes bağışçı olabilecek

Velioğlu, dijital başvuruların detaylarını şöyle açıkladı:

"Vatandaşlarımız, artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabilecek. 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabiliyor."

Organ bağışı gönüllülük esasına dayanıyor. Daha önce sadece bağış merkezlerinde, iki tanık huzurunda form imzalanarak yapılan bağış süreci, artık dijital olarak da yürütülebilecek.

Aileye bilgilendirme ve öncelik hakkı

Yeni sistemde, bağışçı olan kişi, hangi yakınlarına bilgi verileceğini kendisi seçebilecek. Ayrıca, vefatı sonrası organları nakledilen kişilerin birinci derece yakınlarına, ihtiyaç halinde öncelik hakkı tanınacak. Bu düzenlemenin, toplumsal duyarlılığı artırması bekleniyor.

Düzenlemenin bir diğer maddesi ise sağlık içerikli tanıtımlara yönelik. Velioğlu, "Halkı yanıltan, tıbbi gerçeklikten uzak reklam ve içeriklere asla izin verilmeyecek" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde tüm sağlık kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmekte. Tabii ki sundukları hizmetler hakkında bilgilendirme yapabilir."