Organ bağışında yeni dönem başladı: e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek

Resmi Gazete'de "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle organ bağışı sürecini hızlandıracak adımlar atıldı.

E-Devlet ve e-Nabız'dan bağış yapılabilecek

Yeni düzenlemeyle organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız'dan yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güvenli şekilde sona erecek.

Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek.

Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

Bağışçı ailelerine bekleme listesinde öncelik verilecek

Dikkat çeken bir başka yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin aileleriyle ilgili yapıldı. Yönetmeliğe göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek.

Bağışçı, yetkili belirleyebilecek

Yönetmelikle, kişinin vefatıyla organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usuller de netleştirildi.

Bağışçı, eş, reşit çocuklar, anne, babası veya kardeşlerden birini, bunlar yoksa herhangi bir yakınını organ bağışı ile ilgili iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere belirleyebilecek veya bu kişileri sıralayabilecek.

Diğer aile üyelerinin aksi yönde görüşleri olursa, belirlenen kişinin iradesi esas alınacak.

Hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme bulunmuyorsa, mevcut uygulamadaki gibi eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerinden birinin onayıyla nakil gerçekleştirilebilecek.

Bugünden itibaren yürürlükte

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.