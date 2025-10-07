Sağlık Bakanı Memişoğlu canlı yayında yanıtladı: Sağlıkta yeni atama olacak mı?



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı uygulamasının başladığını söyleyerek vatandaşlara organ bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'de 32 bin 500'den fazla organ bağışı bekleyen hasta bulunduğunu söyleyen Memişoğlu, "Bir kağıda, şahide ihtiyaç olamadan, e-Devlet'ten organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz." dedi.

"MR ve tomoagrafi randevuları için çalışma yapılıyor"

Bakan Memişoğlu, MR ve tomografi randevularında herhangi bir sorun olup, olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi.

Randevuların dört-beş günü geçmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Ama bazen kardiyolojik MR'larda veya mamografide randevu sorunları yaşıyoruz. Bunlarla ilgili çalışma yapıp, en kısa sürede çözeceğiz." diye konuştu.

Sağlıkta yeni atama olacak mı? sorusuna yanıt verdi

Bakan Memişoğlu, sözleşmeli personel atamaları konusunda 2025 yılı içerisinde atamalar yapıldığını bu yıl başka atama olmayacağını, 2026 yılında yeni personel alımı yapacaklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Türkiye'de organ bekleyen 32 bin 500 kişi var. Şu anda e-Nabız'dan toplumu organını bağışlayabilir hale getirdik. Bir kağıda, şahide ihtiyaç olamadan, e-Devlet'ten organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Uygulama yeni başlıyor. Buradan çağrı yapacağım; e-Devlet'lerinize girin, sizden sonraki insanlara fayda verin.

- Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde o sunumun iyi yapılması ve milletimizin memnun olması için uğraşıyoruz. Merkezi hastane randevu sistemimiz çok iyi bir sistem. Son bir senede randevu bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık. Bazı branşlarda sıkıntılar var ama bu büyük bir çabadır.

"Üniversite hastanelerine de atama yapıyoruz"

- Üniversite hastaneleri desteklenmesi gereken hastaneler. Orada bizim sağlıkla ilgili hizmet sunacak öğrencilerimiz var. Atamalarımızda da üniversite hastanelerine de yapıyoruz. Onları daha da iyi imkanlar vereceğiz.

"Aile hekimi uygun görürse üniversite hastanelerinden randevu alınabilir"



- İsteyen üniversitelere merkezi randevu sistemimizi kullanabiliriz dedik. Gönüllü olanlarla şimdilik başladık. Böylece üniversitelerdeki hocalarımızdan da randevu alınabilir hale getirdik. Ama bu randevunun tek bir şartı var; aile hekimlerimiz uygun görürse randevu alınabilecek. Yozgat Bozok ve Denizli Pamukkale üniversitelerinin yanı sıra; Konya Selçuk ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi.

"İnsanların ayağına gitmeye çalışıyoruz"

- Aile hekimliğinde ihtiyacın karşılanması önceliğimiz. Eskiden biz, insanların gelmesini bekliyorduk. Şimdi proaktif anlamda insanların ayağında gitmeye çalışıyoruz.

"Sadece birkaç braşta randevu sorunu var"

- Birkaç branş bazı illerde sorun yaşıyor. Ben topluma şunu söyleyeyim; bizim esasında randevu sorunumuz yok. Siz aile hekimine gittiğiniz zaman, eğer gerçekten ihtiyacınız varsa, aile hekimlerinin kontenjanları hala dolmuş değil. Aile hekimleri sizinle ilgili istediği branşta, istediği hastaneden randevu alabilir halde.

- Şu anda 75 ilde bütün branşlarda aynı gün randevu veriyoruz. Beş-altı ilimizde birkaç branşla ilgili yeniden personel planlamasını yapacağız. O illerde de aile hekimine gittiğiniz zaman kontenjanlar hala boş.

"MR ve tomografi ile çalışma yapılmakta"

- MR ve tomografi ile çalışma yapıyoruz. Bu ülkede 25 milyon MR, 30 milyon tomografi çekilmiş. Biz bunlarla ilgili aynı zamanda isteklerin optimizasyonunu da yapmak istiyoruz.

- Millet tomografiyi, MR'ı çok rahat çekiyor esasında. Randevularda dört-beş günü geçmiyor. Ama bazen kardiyolojik MR'larda veya mamografide randevu sorunları yaşıyoruz. Bunlarla ilgili çalışma yapıp, en kısa sürede çözeceğiz.

"Türkiye'nin yüzde 70'i kilolu"

- Türkiye'nin yüzde 30'u ideal kilosunda. Yüzde 70'e yakın insan kilolu. Yüzde 70'in de yüzde 26'sı çok kilolu ise bu sağlıklı bir toplum demek değildir. Bunun nedenlerini tartışabiliriz ama sağlıklı bir toplum için önce toplumun bilincini artırmamız gerekiyor. Yaşlanma riski olan bir toplumdan bahsediyoruz.

"16 bin 800 insana erken kanser teşhisi koyduk"

- Kanseri erken fazda yakalarsanız tedavi edilebilir. Kanser, hücrenin anormal büyümesidir. Erken yakaladığınız zaman tedavi edebiliyorsunuz. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi kanser taraması. 15 milyon insanımıza 40 milyona yakın SMS attık ve tarama yaptık. 16 bin 800 insana erken kanser teşhisi koyduk.

"2026'da yeniden personel alımı yapılacak"

- 2025'te toplamda 35 bin kişi atanacak. İlk aşamasını yapmıştık, şimdi de ikinci aşamasını yapacağız. İhtiyaçlarımız neyse ona göre alıyoruz. Fazlasını alıp, çalıştırmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. 2026'da yeniden alım yapacağız, 2025'te yeniden alım yok.

"Grip aşılarında tedarik sıkıntımız yok"

- Grip aşılarında sıkıntımız yok. 65 yaş üzerindekileri ve 5 yaş altındaki çocukların grip aşılarını ücretsiz yapıyoruz. Kronik hastalığı olanlar, riskli olanlara ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz aşı yapıyoruz.