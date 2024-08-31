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Sağlık-İş’ten Van’da örgütlenme faaliyetine engel çıkarılmasına tepki

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, (SAĞLIK-İŞ) Lokman Hekim Van Hastanesindeki 7 kişinin örgütlenme çalışmalarına engel olmak amacıyla işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Sağlık-İş’ten Van’da örgütlenme faaliyetine engel çıkarılmasına tepki
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ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, (SAĞLIK-İŞ) Lokman Hekim Van Hastanesindeki örgütlenme çalışmalarına engel olmak amacıyla işten çıkarıldığını belirterek tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 7 kişinin işten çıkarıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak işçilerimizi hukuksuz şekilde işten çıkaran hastane yönetimi hakkında yasal süreci başlatıyoruz. İşten çıkarılan emekçilerimiz ekmek teknesine geri dönene kadar, sendikamızın Lokman Hekim Van Hastanesi’nde örgütlenme faaliyetlerinin önündeki engeller kaldırılana kadar mücadele edeceğiz" denildi.

Sendika açıklamasında, süreçte eylemlere de başlayacakları vurgulanarak, kamuoyuna yapılacak açıklamaların ardından, işyerinde de eylemlere başvuracakları kaydedildi.

İşverenin işten çıkarmalarda performans düşüklüğünü gerekçe gösterdiği vurgulanan açıklamada, işyerinde 439 kişinin çalıştığı ve örgütlenmeye karşı müdahalenin devam ettiği öne sürüldü.

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