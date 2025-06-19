Kilo ölçümünde rekor katılım: Kadınlar obezitede, erkekler fazla kiloda önde

Sağlık Bakanlığı’nın kampanyasında 5 haftada 3,5 milyon kişinin kilosu ölçülürken çarpıcı sonuçlar da açıklandı. Kadınlarda obezite, erkeklerde fazla kiloluluk öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasının ilk beş haftası sonunda Türkiye genelinde yüzde 47,1’i erkek, yüzde 52,9’u kadın olmak üzere 3 milyon 572 bin 436 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

Türkiye’de kilo alarmı!

Ölçümler sonucunda 2 milyon 221 bin 201 kişinin vücut kitle indeksi “normal” kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 5’inin “zayıf”, 32’sinin “normal”, yüzde 35’inin fazla kilolu ve yüzde 28’inin “obez” aralığında olduğu; erkeklerde “fazla “kiloluluk”, kadınlarda ise “obezite” oranının fazla olduğu belirlendi.

Kampanyaya rekor katılım sağlandı

Sağlık Bakanlığı, “fazla kilolu” olmanın getirdiği riskler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasını sürdürüyor.

Kampanyanın 7-13 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan beşinci haftasında, rekor katılım gerçekleşti. 441 bin 269’u erkek, 489 bin 672’si kadın olmak üzere toplam 930 bin 941 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Ölçümü yapılanlardan sadece yüzde 5,9’u “zayıf”

Ölçümler sonucunda kampanya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 930 bin 941 kişinin yüzde 5,9’unun zayıf (VKİ<18,5), yüzde 33,2’sinin normal (18,5≤VKİ<25,0), yüzde 35,1’inin fazla kilolu (25,0≤VKİ<30,0) ve yüzde 25,8’inin ise obez (30,0≤VKİ) sınırları içinde olduğu görüldü.

567 bin kişi ücretsiz beslenme danışmanlığına yönlendirildi

Kampanyanın beşinci haftasında vücut kitle indeksi “normal” kilo aralığının üzerinde hesaplanan 300 bin 534’ü kadın, 266 bin 785’i erkek olmak üzere toplam 567 bin 319 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Kadın ve erkeklerin kilosunda çarpıcı sonuçlar çıktı

Kampanyanın geride kalan beş haftasında elde edilen veriler, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,5 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,6’ya kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 31 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 22,3’ü geçtiğini ortaya koydu.

Fazla kilo sorununa karşı ortak mücadele sürdürülüyor

Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasını 10 Mayıs 2025 tarihinde başlatmıştı. Kampanya kapsamında 10 Temmuz 2025 tarihine kadar, 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılması hedefleniyor.