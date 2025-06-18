Milyonlarca kişiyi ilgilendiren güncelleme: e-Nabız yenilendi

e-Nabız sistemine yapılan güncellemede yeni özellikler eklendi. İşte ayrıntılar...

e-Nabız kullanıcı sayısı 78,5 milyona ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında hizmete sunulan dijital sağlık platformu e-Nabız, 78,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platform sayesinde vatandaşlar; laboratuvar sonuçları, radyolojik görüntüler, reçete ve ilaç bilgileri, optik reçeteler, acil durum bilgileri, tanılar ve verilen tüm raporlar dahil olmak üzere sağlık geçmişlerine 7/24 cep telefonu, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla erişebiliyor.

Vatandaşlar, belirledikleri kurallar çerçevesinde bu bilgilerin tamamını ya da bir kısmını istedikleri süre boyunca hekimleriyle veya yakınlarıyla paylaşabiliyor.

Ayrıca e-Nabız profili İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş farklı dil seçeneğiyle görüntülenebiliyor. Uygulama üzerinden randevu alma, kemik iliği ve kan bağışı ile organ bağışı beyanında bulunma imkânı da sunuluyor.

Giyilebilir teknolojilerle entegre edilebilen e-Nabız profiline; akıllı bileklikler veya kablosuz özellikli şeker ve tansiyon cihazlarından elde edilen sağlık verileri de kaydedilebiliyor.

Salgın ve afetlerde kritik rol oynadı

COVID-19 pandemisi sürecinde dijital salgın yönetiminin merkezi haline gelen e-Nabız, vaka takibi ve numune sonuçlarının paylaşımında aktif olarak kullanıldı.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakınlarını hastanelerde arayan vatandaşlar için “Doğal Afet Bilgilendirme” sekmesi aktive edildi. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yazılım sayesinde bu sekmeye eklenen “Fotoğrafla Sorgulama” özelliği ile vatandaşlar, birinci ve ikinci derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunu fotoğraf yükleyerek öğrenebildi. Bu süreç, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldü.

Yeni tasarım ve özellikler

e-Nabız, 10 Haziran'da yeni bir tasarımla güncellenerek daha kullanıcı dostu, modüler ve erişimi kolay bir yapıya kavuştu. Artık mobil cihazlar üzerinden parmak izi ya da yüz tanıma gibi biyometrik giriş yöntemleriyle sisteme erişilebiliyor.

"Reçetelerim" bölümündeki karekod sayesinde, TC Kimlik Numarası ve sistemin oluşturduğu reçete kodu eczacıyla paylaşılarak ilaç temin edilebiliyor. Daha önce randevu alınan bir doktordan tekrar randevu almak da artık ilave bilgi girişi olmadan mümkün. Ayrıca “Bizden Haberler” sekmesinde Sağlık Bakanlığı’nın güncel duyuruları ve çalışmaları da takip edilebiliyor.