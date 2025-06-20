Kene mevsimi başladı, sağlam Defans göreve hazır

Defans etkisini sprey formatında sunan Defans Protect Sinek Kovucu Vücut Spreyi; okaliptüs yağından elde edilen etken maddesi sayesinde sivrisinek, karasinek ve keneleri uzun süre* vücuttan uzak tutuyor.Cilt üzerinde koruma kalkanı sağlarken, yağsız ve hafif formülü sayesinde ağırlık hissi yaratmıyor.

Deneyen her 10 kişiden 9’u ürünü tavsiye ediyor

Aynı zamanda tüm açık alanlarda sineklerden korunmanın etkili yolu Defans Protect Sinek Kovucu Vücut Spreyi ile açık havanın tadını kesintisiz çıkarmak mümkün. Tüm aile bireylerinin güvenle kullanabildiği, cilt için tahriş edici olmayan sprey,yüze ve tüm vücuda uygulanabiliyor. Deneyen her 10 kişiden 9’u ürünü tavsiye ediyor.

Birçok haşere türüne karşı vücut koruyucu ürün gamına sahip olan ve 2 yaşından büyük çocuklara uygulanabilen Defans ürünleri, özellikle açık havada etkisini gösteriyor.Defans ürünlerine tüm market, süpermarket ve eczanelerden ulaşılabiliyor.