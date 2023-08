Sağlık turizminde hedef, 4 milyar dolar ciro

Takip Et

Türkiye, son yıllarda en büyük ataklardan birini sağlık turizminde gerçekleştirdi. Türkiye’nin 2022’de sağlık turizmi gelirini 4 milyar dolar seviyesine çıkardığını belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, sağlık turizminin hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olduğunu söyledi. Terziler, “Geçen yıl sektörün yakaladığı 4 milyar dolar cironun yeniden yakalanması ve üzerine çıkmak için devlet teşvikleri bekliyor ve merdiven altı diye tabir edilen yerlerin ivedilikle gündem dışı kalmasını istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde hareket eden ve üreten sektör oyuncularının kalması gerekiyor.” dedi.

Son dönemde yıldızı en çok parlayan ihracat kalemlerinden bir tanesinin sağlık turizmi ihracatı olduğunu vurgulayan Terziler, şunları kaydetti: “Bunu son yıllarda bütün dünyada, kamuoyu da bürokraside gördü. Bu konuda birkaç yıldır teşvikler oluşturulmaya başlandı. Fakat, bu teşviklerin özellikle daha kalibreli, getirisi yüksek potansiyellerde hızlıca organize edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) yer alan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)’ne baktığımızda eğitim, eğlence ve kültür hizmetleri, liman işletmeciliği yer hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm seyahat ile ilgili hizmetler, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri ile birlikte sağlık turizmi de çok şükür yerini aldı. Buradaki yapılanmaya bakıldığı zaman Türkiye'ye katma değeri en yüksek olan kalemlerin başında sağlık turizmi olduğunu söyleyebiliriz."

“Sağlık turizminde işler yoluna girdi"

2023’ü sağlık turizminde yeni rekor, yeni bir patlama ve yeni bir atak yılı olarak belirlediklerini söyleyen Terzi, ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle beklentilerinin kat kat altında bir ilk yarıyıl geçirdiklerini aktardı. 2022’nin 4 milyar dolarlık bir ciro ile tamamlandığını hatırlatan Terziler, "Bunun hemen hemen yarısını saç ekimiyle, yarısını da estetik diş ve genel sağlık hizmetleriyle yakalamıştık. Fakat, geçtiğimiz ilk 6 ayda olması gereken 2 milyar dolarlık cirolar, 0,8 milyar doları anca yakaladı. Dolayısıyla 1 milyar dolarlık saç ekim cirosu geriledi. Diş ve estetikte de istediğimiz havayı yakalayamayarak, ilk yarıda beklenen yaklaşık 2 milyar dolarlık ciro, 1,4 milyar dolar seviyesini ancak buldu. Seçim sonrası ülkemiz yeniden istikrara kavuşunca işler yoluna girmeye başladı. Önümüzde daha koşacağımız koskoca eylül, ekim, kasım ve aralık ayları var. Bu aylar, sağlık turizminde en zirve sezonumuz. Bu ayların çok iyi yönetilmesi lazım.” diye konuştu.

‘Merdiven altı’na önlem çağrısı

Türk sağlık turizminin şeffaf ve zemini düzgün bir hale ivedilikle getirilip artık gündemden ‘merdiven altı’ ifadesinin yok edilmesi gerektiğinin altını çizen Terziler, şunları söyledi: "Bize yakışmayan bir ifade olduğunu düşünüyorum. Bu noktada, üreten ve dünyanın en kaliteli işlerini yapan kliniklerin ülkemizde bulunduğu, insanların sırf uygun olduğu için değil de kalitesi nedeniyle koştuğu kliniklerin yüzlerce olduğu, hastane markalarının oluştuğu bir sağlık turizmine; dünyanın her köşesinden insanların gelmesi için merdiven altının süratle yok edilmesi ve yurt dışına giden ‘çantacı’ adı ile tabir ettiğimiz durumların da yok edilmesi lazım. Otoritemizin her şeye muktedir olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuda özel sektör olarak devletin bizden istekleri var ise biz onların yanında her zaman olmaya hazırız. ‘Türkiye'nin bacasız sanayisi’ dediğimiz sağlık turizmi cirosunun artması için çok elzem bir olay olduğunu defaten vurgulamamız gerekiyor."

“10 milyar dolar hedefinden uzaklaştık”

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesinin sağlık turizmi ihracatı olma noktasında tek engelin merdiven altı yerlerin olduğunu söyleyen Terziler, “Cumhurbaşkanımız geçen yıl sağlık turizminde 2023 yılı için 10 milyar dolarlık bir hedef açıklamıştı. Bu hedefe, ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerle biraz uzaklaştık ama 2024'te gerçekleştirebiliriz. Bunun için büyük potansiyele sahibiz. Bu konuda başarıya aç ve ne yaptığını çok iyi bilen doktorlarımız, kliniklerimiz, markalarımız var. Bu konuda sağlık turizmi, hizmet ihracatının en önemli kalemi net bir şekilde olabilir. Hedeflerimiz için ciddi bir çalışmayı ele almamız gerekiyor. Özellikle kaliteli markaların, kliniklerin ve hastanelerin devlet tarafından yeni teşvik sistemleriyle desteklenmesi, aynı zamanda özel sektör ve devlet bir araya gelerek el birliğiyle sektörü geleceğe taşıması net bir şekilde gerekli." ifadelerini kullandı.

Toplam cirosu 20 milyar dolar

Türkiye'nin artık sağlık turizmi cenneti de belirten Terziler, “Sağlık turizm cenneti olarak kaplıcalarıyla, yaşlı bakım turizmiyle, genel sağlık hizmetleriyle, estetik operasyonlarla bunu kabaca 4 sac ayağına böldüğümüz zaman, sektörün Türkiye geneli cirosu bu çerçevede 20 milyar doları buluyor. Dünyada oluşturmuş olduğumuz sağlık turizmi cennetinin varlığını korumak ve geliştirmek için de farkındalık ile çalışmamız lazım diye düşünüyorum. 2023 yıl sonunu, 2022 yılına paralel 4 milyar dolar ve üstünde bir ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz. Yılın geri kalan aylarında 2,5 milyar dolarlık cirolara rahatlıkla ulaşabiliriz. Çünkü, koşan aylarımız, dinamik ve bizim ayağımızdan çeken merdiven altı olmadığı sürece biz bunu yaparız.” dedi.

Sağlık Turizmi Tanıtım Ajansı talebi

‘Sağlık Turizmi Tanıtım Ajansı’nın kurulmasının elzem olduğunu ve Türkiye'nin sağlık turizminde yakaladığı ivmeyi dünyada çok daha fazla ön plana taşıyacağını dile getiren Terziler, şöyle konuştu: “Çünkü sağlık turizmi için; turizme gidiyorsun benim konum değil diyor, sağlığa gidiyorsun o turizm diyor. Aslında arada kalmış bir kavram gibi. Özel sektörün dinamikleri olmasa sağlık turizmi bu kadar büyümezdi. Bu nedenle madem büyüdü, bunu doğru yönetmemiz lazım. Burada, ilgili bakanlığın mevut yapısının altında Sağlık Turizmi Tanıtım Ajansı’nın olması gerekli. Böyle bir ajansın kurulmasıyla Türk sağlık turizmini, geniş kapsamlı bir şekilde yaşlı bakım merkezleriyle, kaplıca turizmiyle, genel sağlık hizmetleri ile duyurabiliriz. Sağlık Turizmi Tanıtım Ajansı’nın kurulması durumunda markalaşma sürecimiz de daha hızlı ve kalıcı olur.”