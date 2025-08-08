Sigarayı bırakma polikliniklerine son 6 ayda 209 bin kişi başvurdu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Memişoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirleri ziyarete devam ettiğini söyledi.

Memleketi Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, 53'üncü toplantıyı Rize'de yapacaklarını, ardından da çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de büyük bir sağlık hizmeti dönüşümü yaşandığını vurgulayarak "Altyapı olarak 2002 senesinde 164 bin yatakla hizmet veren Türkiye'de sadece 18 bin yatak tek kişilik, çift kişilik, diğerleri hepsi koğuş sistemiydi ama bugün Türkiye'de Allah'a hamdolsun 271 bin hastane yatağının 184 bini tek kişilik, çift kişilik nitelikli yatak ve dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesiyiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın, 'Hayalim' dediği kendi memleketine de bu hayalini ulaştırdığı Rize Şehir Hastanemizi 2026 sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesinin sadece Rize'ye değil, çevre illere hatta yakın ülkelere sağlık hizmeti verebileceğinin altını çizen Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rize sağlıkta örnek şehir haline gelecek. Rize'yi bölgenin sağlık üssü haline getireceğiz. Sadece Şehir Hastanesiyle değil, bugün inşaatının yaklaşık yüzde 30'unu bitirdiğimiz, 2026'da hizmete vereceğimiz Çayeli Devlet Hastanesi, artık son aşamasına gelen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi 2025'in sonunda hizmete girecek.

Aynı zamanda, şu anda da kullandığımız Eğitim Araştırma Hastanemizi de Rize'nin hem acil hem kadın doğum hem de acil girişimlerle ilgili üssü haline getireceğiz. Fındıklı'da sürecini başlattığımız hastanemizle, Çamlıhemşin ve İkizdere'de de yapacağımız küçük hastanelerle ve Ardeşen'de de yeni sağlık tesisini inşa ederek Rize'mizi sağlık anlamında çok daha iyi yerlere getireceğiz."

Rize'de üç Sağlıklı Hayat Merkezi'nin daha hizmete alınacağını belirten Memişoğlu, kısa zamanda koruyucu hekimlikte Rize'yi iyi yerlere getireceklerini kaydetti.

Tıp Fakültesinin eğitim binasını yakın zamanda projelendirilerek Şehir Hastanesi dolgu alanında yapmayı planladıklarını dile getiren Memişoğlu, "Bizim hedefimiz açıkçası Rize'de en iyi sağlık hizmetlerini verebilir hale getirmek. Rize'nin başka yere gitmesini değil, Rize'ye herkesin sağlık hizmeti almak için gelmesini amaçladık. Bunu başarmak için de gece gündüz çalışacağız" dedi.

"209 bin kişi sigara bırakma polikliniğine son 6 ayda başvurdu"

Memişoğlu, en önemli şeyin insanların sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastalık bakanlığı değil. Her ne kadar hastalandığımız zaman Türkiye altyapı anlamında, hizmet anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunsa da toplum olarak sağlıklı kalmamız lazım. Bugün maalesef üç insanımızdan bir tanesi sigara kullanıyor, tütün kullanıyor ve maalesef yüzde 70'imiz normal kilomuzun üstünde hayat yaşıyoruz.

Hareketleri kısıtlanmış, çabuk şehirleşen bir toplumun sağlıklı kalması için kendi sağlık kültürünü artırarak bedenini koruması gerekiyor. Onun için biz sigarayla ilgili özel bir mücadeleye yeniden başlıyoruz ve poliklinik sayımızı yüzde 20 oranında arttırdık. 209 bin kişi sigara bırakma polikliniğine son 6 ayda başvurdu. 70 binin üzerinde sigara denetimi yapıldı.

Online sigara bırakma poliklinikleri Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. 171 bağımlılık ve sigarayla ilgili danışma hattımızı özellikle aramanızı istiyoruz. Dediğimiz gibi 'Bugün değil de ne zaman sigaraya bırakacağız?' Sigara içen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, lütfen gelin beraber hayatınıza zarar veren, yaşantınızın kalitesini bozan, ileride hastalık riskinizi arttıracak olan kötü alışkanlıklarınızı, bizlerle beraber gelin bir bırakalım. Çocuklarımız için kendi sağlığımız için bu çok önemli."

"Doğal olan normal doğum"

Gebelik ve doğumla ilgili çalışmaları olduğunu da ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Doğal olan, normal doğum. Tıbbi gereklilik olmadığı zaman doğal şartlarda fizyolojik olarak hem anne hem bebek sağlığı için normal doğumu tercih etmemiz gerekir. Bununla ilgili özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimize seslenmek istiyorum. Son 8 haftalarında biz her anne adayımıza bir ebe görevlendiriyoruz. Anne adayımız ilk anneliğini yaşarken son 2 ayında ebe arkadaşlarımızla bu süreci beraber yaşasınlar istiyoruz. Doğuma hazırlık, nasıl doğum yapılacağı, neler bekleneceği konusunda ebelerimiz anne adaylarımızın emrinde. Bunları özellikle ilk hamileliğini, ilk annelik sürecini yaşayan anne adaylarımıza söylüyorum."

Bakan Memişoğlu, anne adaylarının, "anne yolculuğu" olarak ifade edilen mobil uygulamalardan gebelik boyunca ve gebelikten sonrasında da yararlanabileceklerini belirtti.

Riskli gebelik tanısı konulan anne adaylarının durumunu yazılım ve uygulamalarla yakından takip edecekleri bir sisteme geçtiklerini ifade eden Memişoğlu, "Daha sağlıklı, daha güzel bir Türkiye için hep beraber daha çok çalışıyoruz, çalışacağız da" diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin, en kapsamlı sağlık hizmetini sunan dünyanın örnek gösterdiği ülke olduğunu vurgulayarak "Dünyada birçok insanın Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti aldığı bir sisteme sahibiz. Bunu üretim anlamında da koruyuculuk anlamında da daha geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu'na ziyareti sırasında, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı ise Valilik Salonu'nda, Bakan Memişoğlu başkanlığında, basına kapalı gerçekleştirildi.