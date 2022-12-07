Strep A nedir? Strep A belirtileri nelerdir?

Strep A nedeniyle yaşanan ölümler son dönemde arttı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere ve Galler'de bu kış Strep A teşhisi konulan 9 çocuk hayatını kaybetti. Özellikle 10 yaş altındaki çocuklarda ölümlere neden olan Strep A'nın günümüze kadar nadiren ölümcül hastalıklara neden olduğu görülürken, bu kış artan ölümcül vakalar tedirginliğe neden oldu.

Strep A, ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar geniş bir yelpazede pek çok hastalığa neden olabiliyor. Bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arasındaki 100 bin çocuk başına ortalama 2,3 Strep A vakası yaşanırken, pandemi öncesinde bu oran 0,5 olmuştu.

Strep A nedir?

Boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türü olan Strep A, çoğunlukla herhangi bir belirtiye neden olmaz ancak burun, boğaz ve akciğerlerde çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Strep A belirtileri

Strep A belirtileri arasında en yaygın görülenler, yutkunma sırasında ağrı, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş, deri döküntüsü şeklindedir.

Pek çok insanda Strep A asemptomatik bir enfeksiyona neden olur, ancak diğerlerinde boğaz ağrısı, kızıl veya çok nadir vakalarda şiddetli invaziv Grup A Strep hastalığı görülür.

Daha önce de belirttiğimiz üzere Strep A birçok hastalığa neden olabilir. Kızıl, farenjit, impetigo, erizipel, zatürre bunlardan bazılarıdır. Strep A zaman zaman ise invazif GAS (iGAS) gibi çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Strep A nasıl bulaşır?

Genellikle Strep A bakterilerinin neden olduğu hastalıklar hafif seyrederken, İngiltere'de olduğu gibi durumlarda ağır hastalıklar da görülebilir. Strep A'nın bulaş yolları öksürme, hapşırma, temas yoluyla olur.